為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨選對會大咖「登上」競選看板 各地比比皆是

    參與中市第十三選區（大里、霧峰）初選的蔡美華，懸掛和前台中市長林佳龍合體的看板。（記者陳建志攝）

    參與中市第十三選區（大里、霧峰）初選的蔡美華，懸掛和前台中市長林佳龍合體的看板。（記者陳建志攝）

    2022/02/24 05:30

    〔記者楊淳卉、李容萍、謝武雄、洪美秀、歐素美、陳建志、張軒哲、王榮祥／綜合報導〕民進黨中常會昨決議初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，但目前各選區出現參選人與選對會成員合照的競選看板，可說比比皆是。

    以周春米、莊瑞雄、鍾佳濱等三位立委投入的屏東縣長初選為例，三人廝殺激烈，也紛紛以獲得黨內大咖支持作為訴求。新系鍾佳濱在臉書發表一封由副總統賴清德署名的推薦信；英系立委莊瑞雄，也擺出與蔡英文總統合照的人型看板，當中出現「初選民調唯一支持」字樣；周春米的看板則乾脆將蔡、賴與行政院長蘇貞昌都拉進來。

    有意投入新竹市長選戰的行政院政務顧問鄭宏輝，上週則在新竹交流道掛起支持大新竹合併升格的看板，其中也出現黨選對會成員柯建銘。

    直轄市議員部份，同樣出現許多與選對會成員合照的看板。尤其在高雄市，多數表態參選者都秀出與市長陳其邁的合體看板，粗估有上百面。桃園市部份，兩位爭取中壢區市議員提名的參選人魏筠、劉邦德，不約而同在農曆年前後掛起與市長鄭文燦合體的競選看板。

    至於台中市，林佳龍子弟兵、「台灣正青」連線的蔡美華、廖芝晏及林佳儀，也早已在選區懸掛數面競選看板，主要都以與林佳龍合照為主。

    投入民進黨桃園市議員初選的劉邦德，懸掛與桃園市長鄭文燦合體的競選看板。（記者李容萍攝）

    投入民進黨桃園市議員初選的劉邦德，懸掛與桃園市長鄭文燦合體的競選看板。（記者李容萍攝）

    有意投入新竹市長選戰的行政院政務顧問鄭宏輝，掛起支持大新竹合併升格的看板，其中出現黨選對會成員柯建銘。。（記者洪美秀攝）

    有意投入新竹市長選戰的行政院政務顧問鄭宏輝，掛起支持大新竹合併升格的看板，其中出現黨選對會成員柯建銘。。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡︰2008惡鬥若重演 我就是失敗主席
    2022/02/24 05:30

    蔡︰2008惡鬥若重演 我就是失敗主席
    民進黨屏縣長4/6~8初選民調
    2022/02/24 05:30

    民進黨屏縣長4/6~8初選民調

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    小檔案》民進黨2011年總統初選 開始喊出「唯一支持」
    2022/02/24 05:30

    小檔案》民進黨2011年總統初選 開始喊出「唯一支持」

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播