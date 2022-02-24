民進黨選對會大咖「登上」競選看板 各地比比皆是

參與中市第十三選區（大里、霧峰）初選的蔡美華，懸掛和前台中市長林佳龍合體的看板。（記者陳建志攝）

2022/02/24 05:30

〔記者楊淳卉、李容萍、謝武雄、洪美秀、歐素美、陳建志、張軒哲、王榮祥／綜合報導〕民進黨中常會昨決議初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，但目前各選區出現參選人與選對會成員合照的競選看板，可說比比皆是。

以周春米、莊瑞雄、鍾佳濱等三位立委投入的屏東縣長初選為例，三人廝殺激烈，也紛紛以獲得黨內大咖支持作為訴求。新系鍾佳濱在臉書發表一封由副總統賴清德署名的推薦信；英系立委莊瑞雄，也擺出與蔡英文總統合照的人型看板，當中出現「初選民調唯一支持」字樣；周春米的看板則乾脆將蔡、賴與行政院長蘇貞昌都拉進來。

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有意投入新竹市長選戰的行政院政務顧問鄭宏輝，上週則在新竹交流道掛起支持大新竹合併升格的看板，其中也出現黨選對會成員柯建銘。

直轄市議員部份，同樣出現許多與選對會成員合照的看板。尤其在高雄市，多數表態參選者都秀出與市長陳其邁的合體看板，粗估有上百面。桃園市部份，兩位爭取中壢區市議員提名的參選人魏筠、劉邦德，不約而同在農曆年前後掛起與市長鄭文燦合體的競選看板。

至於台中市，林佳龍子弟兵、「台灣正青」連線的蔡美華、廖芝晏及林佳儀，也早已在選區懸掛數面競選看板，主要都以與林佳龍合照為主。

投入民進黨桃園市議員初選的劉邦德，懸掛與桃園市長鄭文燦合體的競選看板。（記者李容萍攝）

有意投入新竹市長選戰的行政院政務顧問鄭宏輝，掛起支持大新竹合併升格的看板，其中出現黨選對會成員柯建銘。。（記者洪美秀攝）

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