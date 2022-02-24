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    首頁　>　政治

    被邊緣化還內鬥 江啟臣：大家要共同想國民黨亮點

    國民黨立委江啟臣表示，立院開議了，大家要共同想一下國民黨的亮點，不管政策會、立院黨團，可以找議題，與其跟其他政黨合作，倒是好好想一下民眾要什麼，比較實在。（資料照）

    國民黨立委江啟臣表示，立院開議了，大家要共同想一下國民黨的亮點，不管政策會、立院黨團，可以找議題，與其跟其他政黨合作，倒是好好想一下民眾要什麼，比較實在。（資料照）

    2022/02/24 12:17

    〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一選舉逼近，民進黨近期和民眾黨隔空交火，國民黨被邊緣化，國民黨立委江啟臣表示，立院開議了，大家要共同想一下國民黨的亮點，不管政策會、立院黨團，可以找議題，與其跟其他政黨合作，倒是好好想一下民眾要什麼，比較實在。

    國民黨今舉行立法實務研討會，對於國民黨主席朱立倫點名的國民黨內鬥問題，江啟臣受訪時表示，這些問題都不是重點，重點是要面對未來，尤其馬上要選舉，立院也開議了，大家要共同想一些國民黨的亮點，政黨競爭有輸有贏，民調起起落落，總之就是失敗記取教訓，準備下場戰役比較實在。

    由於民進黨近期和民眾黨隔空交火，國民黨有被邊緣化的疑慮，江啟臣表示，政治議題每天都在變化，國民黨在這塊當然可以加強，不管是政策會、立院黨團，大家可以找議題，與其談跟其他政黨怎樣合作，倒是好好想一下民眾要什麼，正面回答民眾的需求需要比較實在。

    關於國民黨的兩岸論述，江啟臣說，國民黨有自己的兩岸思考，對岸怎麼想，是對岸的事，國民黨自己要來思考自己面臨的內部環境、外部環境，整體未來兩岸路線怎麼走怎麼調整，國內外情勢都是變動的，時空環境的變化，都影響到論述路線上討論。

    江啟臣認為，希望黨中央面對接下來的選舉，包括2022、2024，民眾一定會在兩岸路線上，或其他各政黨的相互競爭，都會討論這議題，可以提早準備，讓外界對國民黨這方面有更清楚的認識。

    另位國民黨立委蔣萬安認為，立院馬上要開議了，國民黨今天要開立法實務研討會，接下來開議後，非常多重要議題要在立院持續監督，括染疫者康復後續照顧等，他持續推動6年，終於看到具體落實，接下來他會持續追蹤相關政策成效。

    對於外界關切何時宣布參選台北市長，蔣萬安仍未鬆口，強調民眾希望看到大家在各自崗位上好好做事，現階段大家把工作做好，是民眾期待的，包括食安的議題，還有很多事情需要關注。

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