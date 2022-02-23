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    藍新任發言人參戰！力挺民眾黨雙姝 爆曾趴地幫張雅琴找耳環

    國民黨新任發言人白喬茵在臉書PO文力挺民眾黨雙姝。（取自白喬茵臉書）

    國民黨新任發言人白喬茵在臉書PO文力挺民眾黨雙姝。（取自白喬茵臉書）

    2022/02/23 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨雙姝黃瀞瑩、楊寶禎日前因「大菊為重」一句話惹議，近日還遭主播張雅琴在節目中大罵「花瓶」。對此，國民黨新任發言人白喬茵今天在臉書PO文力挺雙姝，還爆料自己21歲曾在電視台當工讀生，還曾經被張雅琴使喚：「妹妹，我耳環掉地上了，你幫我找一下。」

    白喬茵在臉書PO文說，看到民眾黨2女被張雅琴大罵「花瓶真的很殘破」，讓她嚇到吃手，這種嚴重歧視女性參政的言論竟是出自於高權重的媒體人口中。她質疑，長得好看的女性從政者就該被罵花瓶嗎？楊寶楨、黃瀞瑩有勇氣站出來為民發聲，就代表她們不是花瓶，就算政黨立場不同，但她們一致的目標都是為這塊土地努力。

    白喬茵說，自己21歲時在某電視台當工讀生，除了分內工作，每天中午還需要幫記者哥哥姊姊們跑腿、買便當，也曾被一個當紅主播使喚：「妹妹，我耳環掉地上了，你幫我找一下」，而她就這樣趴在桌面下，邊爬邊找那個小小的耳環，她文中還標記「#雅琴姐你應該忘了吧，#我就是那個在趴在地上幫你找耳環的工讀生」。

    最後，白喬茵說，他們都是這樣一步一腳印努力過來的，什麼苦都能吃，因為對公眾事務保有熱情，對媒體監督懷抱希望，「現在我們要將所學貢獻社會，卻看到自己曾經景仰的媒體前輩公然用電視台的資源飆罵年輕的女性從者是殘破花瓶，後輩對您曾經的景仰真的蕩然無存！」

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