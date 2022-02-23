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    正國會中常委質疑線民案 黃偉哲幕僚：團結最重要

    台南市長黃偉哲今晚在臉書貼文，引述民進黨主席蔡英文在中常會的談話，強調此時此刻必須團結。（擷取自黃偉哲臉書）

    台南市長黃偉哲今晚在臉書貼文，引述民進黨主席蔡英文在中常會的談話，強調此時此刻必須團結。（擷取自黃偉哲臉書）

    2022/02/23 20:33

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨預於3月公布首波縣市長參選人提名名單前夕，今（23）日中常會有正國會中常委再質疑台南市長黃偉哲被影射的「A143」線民案。對此，黃偉哲幕僚回應說，今年1月19日，促轉會已經發表聲明澄清，對黃偉哲而言，拚市政才是最重要的工作，「團結最重要」，尊重民進黨的徵召機制。

    市府發言人田玲瑚也表示，作為台南市民，期待的是拚市政、拿得出政績的市長，黃市長這幾年來努力之下，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度。

    台南市長黃偉哲今晚也在臉書貼文，引用黨主席蔡英文在中常會發言：「保護台灣是我們的價值，但是不能被利用在競爭手段上面。請大家記得民進黨2008年慘痛經驗，謹守我們對於支持者的責任。」並且標註「此時此刻，我們必須團結再團結，守護家園、捍衛台灣。」貼文令人聯想有回應線民案的意味。

    據了解，民進黨台南市長提名，選對會徵詢小組昨天完成徵詢作業，預期3月2日中執會提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3人競選連任。不過，正國會中常委陳茂松今天在民進黨中常會上再質疑，黃偉哲被影射的「A143」線民案，黨未調查也未釐清，為何現在能夠提名黃偉哲。

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