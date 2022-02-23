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    傳柯文哲允諾獨派228馬英九不致詞 北市府：籌備會協調結果

    北市府發言人陳智菡解釋，二二八紀念會籌備委員會事前就與來賓、遺族家屬、合辦方協調，此次前總統馬英九將出席但不致詞，並非柯文哲片面決定。 （北市府提供）

    北市府發言人陳智菡解釋，二二八紀念會籌備委員會事前就與來賓、遺族家屬、合辦方協調，此次前總統馬英九將出席但不致詞，並非柯文哲片面決定。 （北市府提供）

    2022/02/23 14:34

    〔記者鄭名翔／台北報導〕今年為二二八事件75週年，台北市政府於2月28日舉辦「二二八事件75週年追思紀念會」，市長柯文哲、前總統馬英九均會出席，傳柯文哲昨訪獨派團體時允諾「馬英九不會上台講話」；對此，北市府發言人陳智菡解釋，此為籌備委員會事前就與來賓、遺族家屬、合辦方協調後的結果，並非柯個人片面承諾。

    北市府去年邀請馬英九出席北市二二八紀念活動並致詞，引發受難家屬及人權律師反彈，台灣國家聯盟更因此退出協辦；傳柯文哲昨日為今年二二八活動拜會協辦單位台灣國家聯盟，並允諾「馬英九不會上台講話」。

    陳智菡解釋，二二八事件75週年追思紀念會籌備委員會事前就已與來賓、遺族家屬、合辦方討論邀請名單並了解意願，經協調後取得共識結果，馬英九將會出席但不致詞，至於柯文哲昨日僅是禮貌性拜會台灣國家聯盟，並非個人片面做出承諾。

    台北市二二八事件75週年追思紀念會將於二二八和平紀念公園內的二二八紀念碑前廣場舉行，除馬英九外，副總統賴清德也有受邀，但目前尚未確定是否出席；紀念儀式將於2月28日下午2點進行，暫定由遺族代表、柯文哲上台致詞。

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