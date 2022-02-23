俄國對烏克蘭灰色地帶行動 學者：中共肯定仔細觀察

學者廖宏祥指出，俄羅斯現在對烏克蘭的灰色地帶行動，包含網路駭客戰，中國人民解放軍肯定仔細觀察和研究。圖為外媒直擊俄羅斯戰車、裝甲運兵車等連夜駛入烏東頓內茨克。（路透）

2022/02/23 12:24

〔記者吳書緯／台北報導〕烏克蘭緊張情勢升溫，俄羅斯總統普廷21日宣布，承認烏克蘭東部2個親俄分離主義分子掌控的地區獨立，並派兵到當地「維和」；學者廖宏祥指出，俄羅斯現在對烏克蘭的灰色地帶行動，包含網路駭客戰，中國人民解放軍肯定仔細觀察和研究。

前戰爭學院榮譽講座廖宏祥分析，「沒有一個國家會沒事動員10幾萬的部隊，沒有見血就收兵」，普丁本來不見得想打，因為不確定美國和北約會採取什麼行動。但是近來西方國家的虛偽和假道學已經讓他看破手腳，所以才會繼續增兵，而這個秘密警察出身的獨裁者（普丁），比西方國家民選總統要精明強悍得多。

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針對北約各國心態，廖宏祥認為，西方國家畏懼戰爭，除非直接遭受入侵才會抵抗，要不然別人家的小孩死不完，俄羅斯是陸權國家，雖然海上和空中力量都不怎麼樣，但是俄軍龐大的地面部隊長驅直入，北約也不能奈他何，更何況這些國家都還有冷戰時期，畏懼世界大戰的陰影。

廖宏祥指出，普丁顧忌的倒不是經濟制裁，因為制裁只會讓他旁邊的吸血鬼發更多財，而現在油價上漲，而俄羅斯主要的財源就是石油，正中其下懷；廖推測，普丁的行動目標已經從阻止北約納入烏克蘭轉變為推翻該國親西方的政權，另外扶植一個親俄羅斯的傀儡。

此外，廖宏祥提到，就和波羅的海三國－立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞一樣，烏克蘭有自己的語言，但有20%的人口是俄羅斯裔，俄裔的社經地位不高，但是主張成為俄羅斯的一部分，波羅的海三國的俄裔到現在為止還沒有動用武力，但三國的政府現在都非常緊張，所以再三要求北約用具體的行動表態。

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