小黃乘客險修法卡關5年 立委籲列優先法案儘速三讀

民進黨立委張廖萬堅（中）、吳思瑤（右四），今偕同台北市全國計程車駕駛產業工會、台北計程車駕駛產業工會一起舉行記者會。（記者謝君臨攝）

2022/02/23 11:26

〔記者謝君臨／台北報導〕計程車乘客險目前只有車隊的司機被要求投保，造成全台約9.1萬輛計程車，僅一半有乘客險保障。而沒加入車隊的司機即使想投保，也因乘客險並非法定強制險，需繳較高保費而難以負擔。民進黨立委張廖萬堅指出，他推動「公路法第65條修正草案」已5年，盼朝野共同支持將此案列入本會期優先法案完成三讀，全面強制計程車投保乘客險，讓乘客和司機都雙贏。

交通部路政司簡任技正王基洲說，非常認同這項修法，這也是交通部的立場，不論是司機、乘客，都能有雙重保障，這是雙贏政策。保費部分，在全部計程車司機加入後，相信保費會大幅降低，減輕駕駛人負擔。倘若修法通過後，交通部會向計程車司機宣導，也會和保險公會擬定後續如何支持駕駛員。

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民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤，今偕同台北市全國計程車駕駛產業工會、台北計程車駕駛產業工會一起舉行記者會。張廖萬堅表示，交通部要求車隊的司機應保每人150萬元以上乘客險，每月保費約100多元。但由於計程車乘客險並非強制險，且車隊計程車約佔全國49.6%；換言之，民眾有一半的機率搭到無投保的計程車，對消費者而言非常沒有保障。

張廖萬堅強調，從他首次提出這個法案至今已超過5年，都在二讀前就卡住，造成乘客和司機雙輸的局面。呼籲朝野共同支持修法。

吳思瑤指出，法規不完善，造成現行計程車的投保管理「一國兩制」，讓民眾搭「小黃」的安全保障只能靠運氣。不論是加入車隊或個人自營計程車，政策的要求及收取保費應當一致，乘客權益更應全面保障，不應有差別待遇。

吳思瑤認為，修法是雙重保險、創造雙贏，讓消費者權益100%受保護，計程車司機也因負擔相同，提高全面投保誘因，倘不幸發生事故，也不會發生司機無力負擔鉅額賠償金額，使乘客求償無門。

台北市全國計程車駕駛產業工會理事長江信翰表示，多數自營計程車司機，因不願加入車隊，而被保險公司拒絕，變通作法是透過投保汽車產險附加旅客責任險的方式為乘客投保，但光是每人100萬的乘客險，每月保費就要1200元以上，和車隊相比，不僅保額少且費用明顯較高；盼儘速通過修法。

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