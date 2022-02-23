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    因應烏克蘭情勢 蔡英文指示強化台海軍事整備、提升應對認知作戰

    蔡英文總統。（資料照）

    蔡英文總統。（資料照）

    2022/02/23 10:20

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今（23）日表示，今早蔡英文總統及行政院長蘇貞昌聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報後，針對烏克蘭最新情勢發展，總統府發言人張惇涵轉述蔡總統指示四項如下：

    一、譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端：我國政府譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，導致俄烏邊界緊張情勢升高；並呼籲各方仍應持續透過和平方式，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢和平穩定。作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

    二、持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全：目前臺海周邊及印太區域軍事動態皆在國安及國軍單位掌握之中。但國安及國軍各單位務必提升對台海周邊軍事動態之各項監偵及預警作為，並持續強化相關整備，即時有力因應各種狀態，確保國家安全。

    三、全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣：台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有本質上不同，但面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響臺灣社會民心士氣，政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，並強化錯假訊息之澄清，以穩定台灣社會內部情勢。

    四、持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定：因應烏克蘭情勢對國際及國內能源、糧食、物價及股匯市等短中長期影響，行政部門務必持續關注全球經貿變數，評估及加強整體因應規劃，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。

    今早會議與會者包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、行政院政務委員鄧振中、國家安全局局長陳明通、國家安全會議諮詢委員傅棟成、陳俊麟等人。

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