新解二二八事件 李禎祥：與「認知作戰」有關

二二八的虐殺與逃亡作者李禎祥（右）。（記者楊丞彧攝）

2022/02/22 20:50

〔記者楊丞彧／台北報導〕二二八和平紀念日將至，新書「二二八的虐殺與逃亡」提供解讀二二八事件的不同角度。作者李禎祥今天在講座上表示，國軍的犯意與暴行，竟可能與現在當紅的「認知作戰」有關。台灣二二八和平促進會秘書長張秋梧致詞時則問總統蔡英文，怎麼能稱讚蔣經國？身為一位總統，是否也能回過頭來，講講蔣經國的暴行，同理受難者家屬的感受，給家屬一個交代？

李禎祥表示，二二八研究至今約四十年，一方面真相逐漸明朗，基本論大致定型；另一方面，也開始走向制式化思考困境。二二八變成「歷史事件」，難以跟現代進行深度對話。二二八的兇手（國軍）與被害台人素無冤怨，甚至還號稱是「兩岸一家親」的同胞，但卻進行殘忍虐殺的暴行，這深仇大恨究竟從何而來？他認為與陳儀利用假情報進行「認知作戰」有關。

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根據李禎祥解釋，掌握訊息流通的陳儀當局，利用台灣與中國間存在的地理與文化隔閡，利用電報操弄外省人與中央政府對台灣的誤解，將暴動定調為「奸黨」叛亂，並嫁接給中共、日本兩大敵人，迫使蔣介石迅速出兵。此外，也利用官媒將外省人傷亡灌水數倍至百倍，製造假新聞，挑起外省人情緒。

李禎祥接著說，遭陳儀當局極力醜化的台灣人，被貼上「漢奸、日軍、奴化、日本餘毒」等中國民族主義語彙標籤，勾起國軍對日本人的仇恨。而蔣介石高唱「以德報怨」，也讓無處可宣洩的國軍，將日軍對付中國人的手段，轉用來虐殺台灣人，使二二八無比血腥恐怖。換言之，台灣人莫名當了替死鬼。

而以史為鑒，李禎祥表示，中國近年對台一系列認知作戰，從倒扁到韓流，以及去年的「給我疫苗、其餘免談」，皆可窺見一二。而台灣人是健忘的，日後倘若情勢對中國有利，信心危機仍會重演。李禎祥感嘆「台灣人真的很好騙」，這是他研究台灣歷史的心得。

現代人可從二二八學到的教訓，李禎祥強調「送中」必定「送終」，二戰後的台灣以及近年的香港已經兩次悲劇。源起自飽受侵凌的中國民族主義，不但具有強烈排他性，在得勢後更會不斷侵凌他者。與中國和談是死亡陷阱，二二八的處委會，最後被誣為日本御用紳士，被以假證據入罪。而現在台灣朝野較兩蔣時代更不了解中國，可說是台灣的危機。

國立台北教育大學名譽教授李筱峰表示，歷史是現在與過去的不斷對話，聽了李禎祥報告，歷史不僅是歷史，包括呼應這幾年認知作戰的部分，歷史絕對可以跟現在很清楚對話。而有了這個對話，讀者可以再從歷史中學到教訓與啟示。

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