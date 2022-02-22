台聯唯一提名台南市議員 永康區楊中成力拚連任

台聯黨主席劉一德（左）牽起永康區市議員楊中成（右）的手高喊「凍蒜」！（記者王姝琇攝）

2022/02/22 20:32

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣團結聯盟今晚（22日）在台南市舉辦「堅定捍衛民主 持續壯大台灣」年度感恩募款餐會，並提名現任台南市議員、台聯台南市黨部主委的楊中成繼續爭取連任，也是台聯黨在台南市的唯一提名。楊中成也向民眾喊話，希望大家年底繼續支持，讓他在地方守護鄉親，讓台聯為台灣國家正常化繼續奮戰。

永康區應選7席議員席次，現任就已包括國、民、無、台聯及時代力量等5個黨派，是相當多元、兼容並蓄一區，加上民進黨籍林宜瑾因當選立委，該區出缺1席，也因此讓許多人躍躍欲試，包括基進黨、民眾黨也都推出人選跟進角逐，讓永康區成為競爭激烈的超級戰區，更讓力拚連任的議員們各個緊繃神經，不敢鬆懈。

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台聯提名現任永康區議員楊中成繼續代表台聯爭取連任。台聯主席劉一德大讚楊中成表示，楊中成為人忠誠厚道，是台聯之寶，平時服務鄉親的熱誠可說是第一名，不論是為市民調解紛爭、推廣教育革新、爭取高速公路交流道和排水系統等都有他的身影；在下大雨時不是躲在家，而是騎車外出勘查哪裡積水，作為質詢政府的依據，「這樣一個疼惜鄉親的議員，懇請鄉親用選票給予最大的支持！」

劉一德說，台聯成立20年來，盡心為台灣人民做很多重要的工作，近的有修改廣電三法、反服貿運動、反投資一帶一路、設立台灣國貨館；遠的有主張正名制憲大遊行、手牽手護台灣、反八吋晶圓廠前進中國等，台聯守護台灣始終如一！

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