吳成典見汪洋提「和平統一」三階段 陸委會：兩岸互不隸屬

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來發展更非中共當局可以置喙干預。（資料照）

2022/02/22 18:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席汪洋昨（21）日在北京以視訊會見新黨主席吳成典大談統一後，新黨今日召開記者會表示，新黨為台灣民眾請命，向中國強調「和平統一」重要性。陸委會駁斥，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來發展更非中共當局可以置喙干預。

據中共官媒「新華社」消息，汪洋視訊會面吳成典時表示，希望台灣民眾「看清時和勢、認清利和害、辨別真和偽」，深刻認識統一是「歷史大勢」，堅定不移反對「台獨分裂行徑和外部勢力干涉，築牢反獨促統的強大陣線」；吳成典附和說，希望兩岸「通過交流融合、對話溝通逐步走向和平統一」。

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新黨今日上午公布吳成典視訊會見汪洋致詞內容，吳成典宣稱，兩岸同胞同文同種，血濃於水，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋。希望兩岸通過交流融合，對話商談，逐步走向和平統一。

吳成典說，「和平交流」、「和平談判」、「和平統一」正是放在兩岸同胞心目中預期的三個階段。最後階段的實現國家統一，是全體中國人民一項莊嚴而神聖的使命，而其基本方針是「和平統一」。

對此，陸委會表示，中共當局近期藉由主辦冬奧進行統戰宣傳工作，更透過與相關國家、我方人士互動，倡議其錯誤的「一中原則」，近日更藉機統戰宣傳、鼓吹「反獨促統」老調。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來發展更非中共當局可以置喙干預。呼籲各界進行兩岸交流，應留意北京統戰分化操作、遵守相關規範，維護台灣整體利益。

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