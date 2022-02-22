黃郁婷稱為「中華台北」而戰 立委轟：妳是代表中華民國出賽！

中國官媒近日大肆宣傳我國選手黃郁婷（右）與中國選手金京珠賽後牽手，並將畫面與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演橋段放在一起，進行統戰宣傳。 （圖取自微博）

2022/02/22 18:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷爭議言行不斷，從發布身穿中國隊服影片，發文稱「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，在北京冬奧期間受訪說「就像在主場作戰一樣」，近日接受「德國之聲」採訪被問及，是為中國還是為台灣而戰？又回說「我是為中華台北出賽」，再度引發網友一陣撻伐；對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪痛批，妳是代表「中華民國」出賽，應該捍衛國格及尊嚴，到現在還不知檢討反省，體育署應盡快開會做出處分。

賴瑞隆表示，所有國手都是領中華民國的補助，也是為「中華民國」出賽，在外言行應該對國家忠誠，忠於「中華民國台灣」。如果任何一個選手言行有違背行為，就必須被追究，其國手資格、條件及相關補助，以及國手可享有的禮遇都要檢討或取消。

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賴瑞隆強調，妳是代表中華民國出賽，就應該捍衛基本的國格及尊嚴，中國不斷打壓台灣，不斷打壓中華民國，這都是事實，身為一個國手不可能不知道，不能毫無政治敏感度，還出現與中國唱和言行，一再傷害國家尊嚴及主權。

賴瑞隆批評，如果到現在還不知檢討反省，相關單位就要採取最嚴厲的處置，教育部體育署應盡快開會做出處分，沒有人能夠接受一而再、再而三傷害中華民國國格，還能繼續補取國家補助，繼續享用國手的權益。

熟稔兩岸事務的官員指出，一連串爭議事件不管是有意或蓄意，已嚴重傷害國家尊嚴，尤其中共官媒近日近日大肆宣傳「中國台北」選手黃郁婷與中國選手金京珠賽後牽手，並與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演畫面放在一起進行統戰宣傳。

官員分析，黃郁婷被中共拿來當成統戰樣板，與中國選手牽手的照片，對岸大作文章形塑「台灣是中國一部分」，中國在前面牽著台灣，下面再合成搭配「一鴿都不能少」喬段，這些都是精心設計的統戰文宣，如果選手有一點敏感度，就不會出現這樣的畫面。

他強調，相關爭議一再發生，為何中華奧會、教練都沒有提醒選手，冬奧結束後，黃直接去美國鹽湖城受訓，費用是否有國家補助？國家總共補助多少錢，這些費用外界不得而言，若有享受相關權益，卻沒盡到國手應盡義務，還傷害國家尊嚴及人民情感，收回補助是可以的。

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