黃郁婷「為中華台北出賽」 網翻陳鏞基正名訪問：看人家怎麼答

黃郁婷（圖左）接受外媒採訪時表示「我是為中華台北出賽」，刻意避答台灣再度惹議，就有網友翻出中職球星陳鏞基（圖右）16年前在國際賽上受訪時說出「台灣隊」的影片，要黃郁婷好好學學。（圖右美聯社，圖左資料照，本報合成圖）

2022/02/22 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷從穿中國隊服到「主場說」遭抨擊，北京冬奧結束後還發文嗆網友，不當言行引發民怨。黃郁婷近日接受外媒採訪時，被問及是為中國還是為台灣而戰？她回答：「我是為中華台北出賽。」刻意避答台灣再度惹議，有網友翻出中職球星陳鏞基16年前在國際賽受訪回答「台灣隊」的影片，要黃郁婷好好學學。

黃郁婷19日接受《德國之聲》記者Davis VanOpdorp採訪時，被問及是為中國還是為台灣而戰？黃郁婷表示：「我是為中華台北出賽，這是肯定的，我沒有想那麼多，我只是努力做我應該做的事情，努力訓練、參加比賽，就是這樣。」黃郁婷避答台灣，被網友抨擊是刻意避開國籍問題，給出模糊的答案。

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針對黃郁婷受訪避答「台灣」兩字，前外交官劉仕傑發文痛批黃郁婷，「要妳從口中講出台灣一詞，有這麼難嗎？」、「大大方方說為台灣而戰，有這麼難啟齒？」對此，有網友翻出中職球星「阿基獅」陳鏞基在2006年世界棒球經典賽，對戰中國敲出滿貫砲獲選單場MVP的賽後訪問影片。

當時賽會記者訪問陳鏞基：「這次作為『台北隊』的選手來參加比賽，回顧這次比賽你有什麼感受？」陳鏞基聽聞回答：「很高興能代表『台灣隊』來這邊比賽，所以這是一個機會、很好的經驗。」一席話直接在國際賽場上「正名」台灣。

網友感嘆對比黃郁婷的回答，希望她「看看人家陳鏞基怎麼回答的」，劉仕傑也留言「對方問台北隊，陳鏞基回答台灣隊。令人感動！」

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