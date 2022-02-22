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    疑網不滿太慢處置黃郁婷 中華奧會Google狀態慘被惡搞

    疑似有網友不滿相關處置太晚進行，Google上中華奧林匹克委員會的頁面，不只被網友給予1星評價，還有網友建議將其狀態改為「永久停業」諷刺其不作為。（擷取自王定宇臉書）

    疑似有網友不滿相關處置太晚進行，Google上中華奧林匹克委員會的頁面，不只被網友給予1星評價，還有網友建議將其狀態改為「永久停業」諷刺其不作為。（擷取自王定宇臉書）

    2022/02/22 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣滑冰奧運國手黃郁婷上傳穿中國隊服練習影片，加上後續言行，引發國人不滿，北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁透露，預計4月舉行冬奧檢討會議時，將決定是否懲處黃郁婷及如何懲處。不過，疑似有網友不滿相關處置太晚進行，Google上中華奧林匹克委員會的頁面，不只被網友給予1星評價，還有網友建議將其狀態改為「永久停業」諷刺其不作為。

    針對黃郁婷爭議事件，陳士魁評估，冬奧檢討會議可能得等到4月，主因為須等所有選手隔離期滿，加上黃郁婷緊接著赴美後3月還有比賽，等她返台隔離出關也要4月過後。然而，不少人認為中間過程實在太久，也有人再度質疑為何在一開始事發時不直接撤換黃郁婷掌旗官身分。

    對此，立委王定宇在個人臉書分享一張中華奧林匹克委員會Google頁面，可見狀態上寫著「有使用者建議了這個狀態永久停業」，似在諷刺該會形同停擺沒有作用，王定宇也酸：「網路查到顯示的中華奧會狀態，難道...改革來得這麼快嗎？」

    另外，也可見中華奧林匹克委員會總體評分僅剩1顆星多，大多來自近期評論，網友紛紛大罵：「一群髒東西」、「可以關了」、「可以永久停業了」、「廢物組織該收一收了」、「黃x婷違背了中華民國國手稱號，竟然還讓她掌旗，阿共仔整天要轟炸你家，你還硬去歡慶開幕式」。

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