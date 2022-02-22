宋楚瑜被爆4.1億存款 黃珊珊撇清：應去問宋主席、親民黨

親民黨籍台北市副市長黃珊珊稱，從未處理過宋楚瑜的財務，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。 （資料照）

2022/02/22 15:40

〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜遭爆出於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行（Credit Suisse）陸續存入4.15億元鉅款，外界要求宋楚瑜出面說明、親民黨籍台北市副市長黃珊珊表態；對此，黃珊珊受訪時表示，從未處理過宋的財務，撇清均與自己無關，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。

前駐美代表處政治組組長、民進黨北市議員參選人趙怡翔昨指出，國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）提供瑞士信貸銀行解密帳戶資料，其中赫見宋楚瑜名列其中，於在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元存款，要求宋應說明款項由來及去向，民進黨立委王定宇也喊話「宋楚瑜一手提攜」的黃珊珊應表態。

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黃珊珊今受訪時表示，此案已歷經許久，若有指控不該繪聲繪影、互打口水戰，而是應直接拿出證據，並撇清稱親民黨已對外說明，與自己無關。

黃珊珊說，雖在親民黨內、過去也協助處理興票案以前的法律訴訟，但未處理宋楚瑜的財務狀況，至於牽涉拉法葉案則更是毫無所悉，重申與自己無關，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。

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