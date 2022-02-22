為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宋楚瑜被爆4.1億存款 黃珊珊撇清：應去問宋主席、親民黨

    親民黨籍台北市副市長黃珊珊稱，從未處理過宋楚瑜的財務，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。 （資料照）

    親民黨籍台北市副市長黃珊珊稱，從未處理過宋楚瑜的財務，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。 （資料照）

    2022/02/22 15:40

    〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜遭爆出於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行（Credit Suisse）陸續存入4.15億元鉅款，外界要求宋楚瑜出面說明、親民黨籍台北市副市長黃珊珊表態；對此，黃珊珊受訪時表示，從未處理過宋的財務，撇清均與自己無關，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。

    前駐美代表處政治組組長、民進黨北市議員參選人趙怡翔昨指出，國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）提供瑞士信貸銀行解密帳戶資料，其中赫見宋楚瑜名列其中，於在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元存款，要求宋應說明款項由來及去向，民進黨立委王定宇也喊話「宋楚瑜一手提攜」的黃珊珊應表態。

    黃珊珊今受訪時表示，此案已歷經許久，若有指控不該繪聲繪影、互打口水戰，而是應直接拿出證據，並撇清稱親民黨已對外說明，與自己無關。

    黃珊珊說，雖在親民黨內、過去也協助處理興票案以前的法律訴訟，但未處理宋楚瑜的財務狀況，至於牽涉拉法葉案則更是毫無所悉，重申與自己無關，「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宋楚瑜被爆在瑞士信貸銀行藏4.15億 親民黨：內容與事實不符
    2022/02/22 15:56

    宋楚瑜被爆在瑞士信貸銀行藏4.15億 親民黨：內容與事實不符
    反貪組織查瑞士銀行帳 爆「宋楚瑜」名下曾有4.1億
    2022/02/22 14:54

    反貪組織查瑞士銀行帳 爆「宋楚瑜」名下曾有4.1億

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    宋楚瑜被爆瑞士4.1億存款 柯：黃珊珊當時才大四「怎會知道」
    2022/02/22 11:57

    宋楚瑜被爆瑞士4.1億存款 柯：黃珊珊當時才大四「怎會知道」
    揭露「瑞士機密」OCCRP︰宋在瑞信存放4.19億
    2022/02/22 05:30

    揭露「瑞士機密」OCCRP︰宋在瑞信存放4.19億

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播