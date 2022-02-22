張逸華回鍋國民黨花蓮縣黨部主委 要讓徐榛蔚得票率往上突破

國民黨中央組發會副主委張逸華，今正式回鍋兼任花蓮縣黨部主委，目標要讓縣長徐榛蔚突破3年前得票率紀錄。（記者王峻祺攝）

2022/02/22 11:52

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨中央組發會副主委張逸華，今正式回鍋兼任花蓮縣黨部主委，3年前輔佐縣長徐榛蔚拿下12多萬票，以得票率71.2％寫下全國最高紀錄，面對今年底選舉，他說，目標要讓縣長得票率往上突破，成為全國最模範縣市。

張逸華今回鍋兼任花蓮縣黨部主委，操盤年底選舉工作，由於選戰提名尚未啟動，花蓮南北鄉鎮市已有多人表態參選，面對表態者眾多，張逸華說，針對多名額選舉或單一名額選舉，已有多位黨內同志表態參選部分，會先盡心盡力勤走基層，聽取各方意見後，再加以協調整合，自己的工作目標就是要集結大家「團結愛花蓮、奮鬥救台灣！」

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他表示，至於縣長人選相對單純，徐榛蔚在地方努力有目共睹，也得到全國非常高評價，五星級縣長實至名歸，將集結花蓮人、黨內同志、義務幹部等，建設花蓮成為全國模範縣，讓年底得票率突破3年前的紀錄。

目前針對年底北區的花蓮市長選情，已表態參選藍營競逐者，包括縣議員魏嘉彥、吳東昇及林宗昆；南區的玉里鎮長選舉，前花蓮縣議員龔文俊率先表態回鍋參選，現任鎮長蔡秋龍則將競選連任，副議長潘月霞雖尚未鬆口，但也說「回玉里參選機會很大。」南北各有國民黨內互打，「三腳督」拚提名。

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