年輕又關注公共事務！ 彰化民進黨、時力推國會級助理參選議員

劉珊伶淡江大學全球政治與經濟學系畢業，長年擔任立委陳素月國會辦公室助理，嫻熟法案和行政事務，今年決定從幕僚轉戰參選彰化第五選區（溪湖、埔心、埔鹽）議員。（劉珊伶提供）

2022/02/21 21:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年底將進行九合一大選，彰化縣不少政黨已紛紛推出競選人馬，甚至是新一代年輕素人，其中民進黨推出有6年立法委員助理資歷的31歲劉珊伶，挑戰競選第五選區（溪湖、埔心、埔鹽）議員，時代力量同樣推出有國會助理經驗的29歲鄭宇焱將投入第四選區（員林、大村、永靖）議員選舉，2人年輕又有料，已經讓不少選民期待。

劉珊伶畢業於淡江大學全球政治與經濟學系，學生時期積極關注公共事務，畢業後加入立委陳素月幕僚團隊，輔選魏明谷競選縣長、陳素月競選立委等大小戰役，2015年擔任陳素月國會助理至今。

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劉珊伶表示，對公共事務有熱忱，畢業後想挑戰自己，於是選擇到國會擔任陳素月委員助理，近年多了「媽媽」新角色所以決定返鄉，她認為想繼續發揮所長，投入實際面是最快的，也認為彰化近年頻傳家暴案件，顯然婦女跟幼童這塊更需要有人發聲，也希望能推動更多保障婦幼的福利，讓彰化成為安居樂業的地方。

鄭宇焱東吳大學法律學系畢業，學生時代積極關注司法改革、勞工權益、環境保護及土地及居住人權等議題，他也曾參與及發起多場社會運動，包括板橋大觀社區反迫遷抗爭等，並曾在NGO擔任秘書長，2年前加入立委陳椒華的法案助理，協助推動土地正義及環境保護相關法案與政策，去年中返鄉，擔任時代力量彰化服務處主任，處理各式議題與陳情。

鄭宇焱說，他來自一般勞工家庭，沒有背景資源，因為所學與經歷讓他想返鄉服務，最近接獲陳情，有位住大城民眾為辦理良民證，必須風塵僕僕到彰化縣警察局總局申請，耗費一天時間，經他與陳椒華辦公室開協調會，今年終於達成可就近各區分局受理申請，相當便民，未來希望藉有所長，推動更多便民福利。

其實劉珊伶與鄭宇焱背景不僅是國會助理出身，連就讀高中都是溪湖高中，2人同時出馬角逐縣議員，也是溪湖高中畢業學生首次，對此鄭宇焱表示，雖然政治啟蒙點在台北，可是大家返鄉服務的心是一樣的，期待跟學姊一起成為同事，劉珊伶說，樂見越來越多溪湖高中畢業校友為彰化地方打拚，一起加油。

鄭宇焱東吳大學法律學系畢業，年紀輕輕就擔任時代力量彰化服務處主任，處理各式議題與陳情，今年將投入彰化第四選區（員林、大村、永靖）議員選舉。（鄭宇焱提供）

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