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    國民黨推青年民調加權 台中5屆議員反問：資深是罪過嗎？

    國民黨為增加新人和青年參選空間，民調加權最多可達百分之百，台中市議員林碧秀今天質疑「難道資深議員是罪過嗎？」（記者陳建志攝）

    國民黨為增加新人和青年參選空間，民調加權最多可達百分之百，台中市議員林碧秀今天質疑「難道資深議員是罪過嗎？」（記者陳建志攝）

    2022/02/21 20:16

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨為擴大青年參與，增加新人參選空間，提名辦法規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權70％，36歲至40歲的參選者，民調結果得加權50％，另為鼓勵新人參選，新人的民調結果得加權30％，因此最高得加權至百分之百，不過已擔任5屆議員，今年也將爭取台中13選區市議員連任的林碧秀強調，多年來配合黨的政策，並在議會支持國民黨的市長，且靠著紮實的地方服務當選議員，沒想到現在資深議員卻變成罪過，坦言這樣的制度讓人無法接受。

    國民黨在16日中常會通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果的加權比例，辦法中規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權70％，36歲至40歲的參選者，民調結果得加權50％，另為鼓勵新人參選，新人的民調結果得加權30％，因此如果35歲以下又符合新人資格，最高得加權至百分之百。

    辦法中也明訂，為提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓及輔選的「青年專案」，非現任者若未參加中央「青年專案」者，不適用上述加權規定。

    此提名辦法卻讓曾擔任3屆台中縣議員，以及合併後2屆台中市議員的台中第13選區（大里、霧峰區）國民黨市議員林碧秀無法接受，反問「難道資深議員是罪過嗎？」

    林碧秀表示，這麼多年來一直支持黨，為黨出錢、出力，在市議會捍衛國民黨籍市長的政策，即使在國民黨情勢最低迷時也不離不棄，但訂定這樣的辦法，實在讓多年來為黨拚命的老將很心寒，強調支持黨培育年輕人，但提名辦法要讓大家心服口服，雖然自己的選區今年或許沒有符合資格的新人參選，但這樣的制度真的讓人無法接受。

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