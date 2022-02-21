為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    世界母語日頒復振原住民語貢獻獎 蘇揆︰沒有語言文化無法生存

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民語言發展會議，同時頒發原住民族語言復振獎，典禮前邀請象徵16族的表演。（記者王錦義攝）

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民語言發展會議，同時頒發原住民族語言復振獎，典禮前邀請象徵16族的表演。（記者王錦義攝）

    2022/02/21 16:52

    〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民語言發展會議，同時頒發原住民族語言復振獎，由行政院長蘇貞昌頒贈原住民族語言復振有功人士、組織、機關，「終身貢獻獎」是由卑南族南王（普悠瑪）部落Akawyan Pakawyan（林清美）獲獎，表揚她現今已84歲高齡身分仍對族語復振工作孜孜不倦從不懈怠，努力協助卑南族語扎根工作。

    「我很怕自己的語言消失了，自己的民族也會消失」，林清美說，以前都還有長者可以請益，現在回頭看卻已無人可以幫忙了，因為很擔心自己的民族就在眼前消失，所以她一直努力編撰教材把文字、文化留下來，讓下一代可依據教材學習族語，如果上帝能讓她活到100歲，她一定會繼續努力，只要能講話就會持續族語的教學。

    林清美年輕時從台東師範學院畢業後就投入教育工作，當時就在學校進行母語教學工作，從音樂跟舞蹈方面讓孩子認識母語、文化，教了26年退休後，除了持續推動原住民樂舞、歌謠認識自己的文化，挖掘出許多古老的歌謠跟文化習俗，並參與編纂南王語系各類教學課程及辭典編製小組。

    林清美從蘇貞昌手上接下終身貢獻獎，並回贈卑南族象徵榮耀、表達祝福的花環給蘇戴上。蘇貞昌致詞時說，文化是一個國家的靈魂，語言是文化的載體，沒有語言，文化無法生存，為什麼外來政權一直要禁止使用母語，就是要斷文化，過去台灣本來各族講的語言，因為統治者沒有用心所以斷了，現在他特別成立國家語言推動會報，把各種族語努力推動。

    蘇貞昌說，從他當屏東縣長的時候，就推動4種母語同時進行，編教材、做錄音帶，他一直在推動族語，沒想到女兒有一天愛上了阿美族，現在孫女也很努力講族語，連生日快樂歌都是唱阿美族語；蘇貞昌也強調推動母語要做真的，他舉例以前頒獎給閩南語演講得主，但完全無法用閩南語對話，演講不只會演還要會講。

    原民會主委夷將·拔路兒全程以阿美族語致詞及演講，並透過口譯設備同步口譯給現場100多名與會者，他說，聯合國將每年2月21日定為世界母語日，以宣傳保護語言的重要性，並促進母語的傳承，避免語言消失，今年呼應聯合國主題「利用技術促進多語言學習：挑戰與機遇」，現場可透過口譯設備即時了解內容，可見在科技的輔助下，使用母語不再是溝通的障礙，未來將使用更多族語輔助技術。

    原民會指出，從2020年開始舉辦原住民族語言發展會議，共同為台灣原住民族語言找出發展新契機，今年表揚12個獎項，涵蓋範圍從幼兒、家庭、部落到學校及行政機關，希望獎勵推動族語有功人員；明天的族語發展會議，特別邀請原住民族傳統領袖共同參與，希望藉由傳統領袖的分享，讓與會者瞭解各地方如何帶領部落營造族語環境。

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民語言發展會議，同時頒發原住民族語言復振獎，典禮前邀請象徵16族的表演。（記者王錦義攝）

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民語言發展會議，同時頒發原住民族語言復振獎，典禮前邀請象徵16族的表演。（記者王錦義攝）

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民族語言復振頒獎，終身貢獻獎是由卑南族南王（普悠瑪）部落Akawyan Pakawyan林清美（右二）獲獎。（記者王錦義攝）

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民族語言復振頒獎，終身貢獻獎是由卑南族南王（普悠瑪）部落Akawyan Pakawyan林清美（右二）獲獎。（記者王錦義攝）

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民族語言復振頒獎，終身貢獻獎是由卑南族南王（普悠瑪）部落Akawyan Pakawyan（林清美）獲獎。（原住民委員會提供）

    今天是世界母語日，原住民委員會在花蓮舉行原住民族語言復振頒獎，終身貢獻獎是由卑南族南王（普悠瑪）部落Akawyan Pakawyan（林清美）獲獎。（原住民委員會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    響應世界母語日 台北101今晚以5大族群語言點燈
    2022/02/21 16:10

    響應世界母語日 台北101今晚以5大族群語言點燈
    盼客語成為校園教學語言 楊長鎮：讓台灣母語在日常中生根
    2022/02/21 12:17

    盼客語成為校園教學語言 楊長鎮：讓台灣母語在日常中生根

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    221世界母語日 嘉市今走讀東市場沉浸式體驗母語生活感
    2022/02/12 17:21

    221世界母語日 嘉市今走讀東市場沉浸式體驗母語生活感
    響應世界母語日 中市府推沉浸式教學振興客語
    2021/02/22 18:31

    響應世界母語日 中市府推沉浸式教學振興客語

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    營造母語友善環境 蔡英文：除了在家學 更可在學校學
    2020/02/22 15:37

    營造母語友善環境 蔡英文：除了在家學 更可在學校學
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播