民眾黨2參選人言行惹議 台灣基進主委李宗霖：對歷史的無知

李宗霖表示，民眾黨的訕笑從來就不是偶然，除了是對歷史的無知，也是在污名化獨派人士！（資料照）

2022/02/21 16:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣民眾黨發言人楊寶楨 與學姊黃瀞瑩，因不滿監察院報案指摘北市府輕忽北農疫情，一個在臉書留言「大菊為重」、一個就附喝「再重也要好好調查真相」，而引起爭議。台南基進台南黨部主委李宗霖今天表示，這樣的嘲諷，除了是對歷史的無知，也是跟柯文哲當年「陳菊是比較肥的韓國瑜」一樣，在污名化獨派人士！

李宗霖表示，事實上，陳菊在本土派的地位舉足輕重，在當年「又老又窮」的年代，韓粉謠傳她貪了500億元、再來氣爆善款、慶富案等等老梗，就是利用新一代年輕人缺乏對歷史的了解，將一個獨派的領頭羊抹黑。

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他表示，陳菊的一生便代表了一代台灣人的歷史，受到政治迫害，在黑牢裡度過青春最精華的6年。這樣的陳菊被柯文哲說「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。後來，在藍軍的身上不斷的聽到這個說法。但是，儘管美麗島世代許多人後來都出了事，只有陳菊是屹立不搖，持續保持著清白之身，唯一的牢獄之災，是國民黨的政治迫害！

他說，民眾黨的訕笑從來就不是偶然，從柯文哲到下面的年輕政治工作者，這些動作都是透過「好玩」、「胡言亂語」來污名化「獨」，不論是直接或間接。這邊，要拜託各位本土的朋友，認清敵人製作這些輿論的真實目的，我們必須理解過去的歷史、並且對他們保持一份敬意，在這份敬意之下，才有辦法不斷裂的向前行，也不會讓人見縫插針。

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