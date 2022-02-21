淡水清水巖祖師廟促闢6號道路點名她阻礙 鄭宇恩澄清

淡水清水巖祖師廟指廟前路段巷道狹小，消防及救護車輛無法出入，希望能儘速開闢淡水都市計畫6號道路。（記者林欣漢攝）

2022/02/21 16:05

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市淡水清水巖祖師廟爭取開闢淡水都市計畫6號道路，以解決交通及公安問題，但該預定路線上有市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」，古蹟修復與道路開闢衍生爭議，致工程延宕多年。清水巖祖師廟上週六召開說明會，點名民進黨新北市議員鄭宇恩阻礙6號道路開闢，對此，鄭宇恩今天澄清，這是荒謬不實、時空錯置的指控，她一直以來的立場，是在促進地方繁榮的基礎下，尋找道路與文資共存的方案。

「淡水崎仔頂施家古厝」於2005年公告指定為市定古蹟，因都市計畫6號道路開闢爭議，古蹟修復工程預算遭凍結，修復工程停擺多年，但相關單位及地方人士仍有歧見。

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新北市政府表示，該路段道路縱坡度達17％以上無法符合「市區道路及附屬工程設計規範」最大縱坡度12％規定，因此無法開闢道路使用，該路段將納入「施家古厝」整修工程，採景觀步道方式辦理。文化局已檢討招標內容，包括下修履約保證金、延長工期，降低部分匠師資格等，近期會重新招標，盼能順利發包，希望能早日讓這古蹟得以妥善保存，也能給當地居民多一條安全的步道。

清水巖祖師廟上週六召開說明會，點名鄭宇恩阻礙6號道路開闢，清水巖祖師廟指出，6號道路於1988年完成土地徵收，市府應依法開闢道路，卻延宕30多年，該路段巷道狹小，消防及救護車輛無法出入，若發生公安意外，將嚴重危害居民生命財產。

清水巖祖師廟還點名鄭宇恩，在議會要求動用經費修建施家古厝，一旦開始修建，勢必造成祖師廟廟前道路無法開闢，該地區交通及公安問題永遠無法解決。

對此，鄭宇恩還原背景，2013年新北市議會通過文化局預算案附帶決議，「市定古蹟施家古厝需拆除或遷移，才能動支淡水區古蹟修復經費。」鄭宇恩說，她是2014年底才當選議員，2016年預算審查時，她認為，受到單一個案的爭議，連帶影響當時中野宅、滬尾小學校等亟待修復的古蹟是有疑義的，施家古厝的疑義與淡水區其他文化資產修復是「一碼歸一碼」，不能一概而論。

鄭宇恩表示，施家古厝和6號道路的爭議，歷經很長一段時間的討論，不實的指控與影射，不僅撕裂地方團結、無助於建設的推動，甚至讓本該理性討論的市政建設淪為政治操作的工具。

對此，清水巖祖師廟說，那就請議員安排並協助一起前往市府陳情儘速開闢6號道路，預計3月中旬會再舉辦座談會，追蹤進度及持續討論推動開闢方案。

淡水清水巖祖師廟指廟前路段巷道狹小，消防及救護車輛無法出入，希望能儘速開闢淡水都市計畫6號道路。（記者林欣漢攝）

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