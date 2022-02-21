反對林佳龍選台北市長 楊曜︰應續留台中打拚

民進黨籍澎湖立委楊曜，反對林佳龍選台北市長。（記者劉禹慶攝）

2022/02/21 15:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾與前交通部長林佳龍在立法院隔鄰而坐的民進黨籍立委楊曜，今日在臉書發表「台北市、一個留不住林佳龍的城市」，表態反對林佳龍選台北市長，認為應續留台中市奮戰，實現未完的台中市政治理藍圖。

楊曜表示，林佳龍花了10年的時間全力擘畫台中市政的治理藍圖，終於在2014年入主市府，卻在尋求連任時以20萬票的差距落敗。台中市長連任雖然失敗，但林佳龍宣示了持續深耕台中的決心，在部長任內每天堅持搭著高鐵往返交通部與台中寓所，精神確實令人感佩。

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今年六都選舉，外界點名林佳龍參選台北市長，這種帶風向的假議題，對於決心守護台中的林佳龍前市長非常不尊重，也是在揶揄民進黨內沒有可戰首都的人才。林佳龍在部長任內通勤上班的做法很明白表示『心在台中』，勢必不會將心力投入規劃台北市治理方案。人，長期不住台北；心，未曾謀劃施政藍圖。貿然投入選舉對台北市民並不公平，試問台北市民怎麼可能接受？選民不買單，民進黨的首都選戰又將再次失敗收場。

楊曜指出民進黨內人才濟濟，不乏問鼎首都的人選。在疫情肆虐中為台灣守住防線，並在過程中展現高度的行政決斷能力與執行能力的陳時中部長就是絕佳的台北市長人選。林佳龍部長學經歷俱佳、又是民進黨內重要派系正國會的領導人，林佳龍要重回行政院發揮所長，並非難事；但是徵召林佳龍參選台北市長，想要拿回首都執政權真的很難！

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