「動保入憲」走上街頭 盼搭上修憲列車

70多個動保、公民、學生等團體20日舉辦「為動物發聲～動物保護入憲大遊行」，參與民眾在凱道集結，催生動保入憲。出席團體呼籲將「保障動物福利」列為國家應盡義務，藉此要求各級政府管理各種動物利用的行政作為，應符比例原則，兼顧動物福利。 （記者羅沛德攝）

2022/02/20 15:32

〔記者邱芷柔／台北報導〕動保團體今（20日）發起「為動物發聲，動物保護入憲」大遊行，在總統府前凱道集結，重申為動物發聲的立場，儘管天候不佳，仍有近百人走上街頭，並有多位關心動保議題的學者、跨黨立委參與，力拚動物保護趕上修憲列車。

動物保護立法運動聯盟指出，許多人對於「動保入憲」有誤解，認為動保入憲是要爭取動物和人類有相同的權利，未來恐不能利用動物做實驗、甚至無法吃肉，事實上，動保團體倡議的「動保入憲」目的在於爭取「動物保護」與其他《憲法》所保護的法益相互衝突時，可以獲得一個衡平考量的機會。

請繼續往下閱讀...

台灣動物社會研究會執行長朱增宏說明，動保入憲並不是說不能利用動物，而是在利用動物時能夠尊重他們也是生命，盡量維持動物福祉。他表示，現行動保法侷限在農業部門，由畜牧處底下的動物保護科主管所有動保業務，但我們每天接觸的食物、動物性產製品、科學實驗等都涉及動物保護，以動物實驗來說，動物福利好不好會研究科學研究的品質，然而現在只有動保法，其他涉及科學、創新醫藥研發等對於動保管理都嚴重不足，《憲法》是國家根本大法，動保入憲，能讓動保價值受到肯認。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳也強調，促進善待動物，並在各種動物利用上更能符合人道精神，是推動「動保入憲」最主要的目的，透過動保入憲能讓政府管理各種動物利用政策時，更符合比例原則，現在台灣動保意識高漲，修憲時刻動保不能缺席。

遊行過程由民團代表分享對動保入憲的期待，現場也以行動劇，從野生動物、實驗動物、經濟動物、同伴動物及展演動物等角度出發，強調動物福利精神。

「動保入憲」計有朝野四黨共8名委員提案，然而此次修憲委員會中未能獲得討論。動保團體強調，3月29日前，立院四個黨團協商若同意再開修憲委員會議提案討論，就還有機會搭上修憲列車，關鍵在各黨團是否願意回來協商討論，動團將於遊行後拜會4個黨團。

動保團體推動「動保入憲」，希望促進善待動物，並在各種動物利用上更能符合人道精神。 （記者邱芷柔攝）

動保團體今天舉辦「為動物發聲，動物保護入憲」遊行，重申為動物發聲的立場。 （記者邱芷柔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法