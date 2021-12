中國稱立陶宛將被「掃進歷史垃圾堆」 友台議員一句話嗆爆

2021/12/22 23:28

〔即時新聞/綜合報導〕台灣與立陶宛兩國友好互動,中國戰狼外交頻頻對立陶宛施壓、開砲,中國外交部發言人趙立堅20日說,立陶宛支持台獨的勢力終將被「掃進歷史的垃圾堆」。對此,立陶宛國會友台小組馬爾德基斯(Matas Maldeikis)主席回擊,「共產主義已經在那裡了。」

趙立堅20日在中國外交部例行記者會上說,立陶宛公然在國際上製造「一中一台」,違背中、立兩方的政治承諾,必然遭到唾棄和反對,「立陶宛背信棄義,站在公理和正義的對立面,絕不會有好下場。立陶宛某些人、某些勢力執意同『台獨』分裂分子沆瀣一氣,一條道走到黑,終將被掃進歷史的垃圾堆。」

對此,馬爾德基斯今日(22日)在推特回擊,「中國共產黨威脅要『將立陶宛掃入歷史的垃圾桶』。這很諷刺,因為共產主義已經在那裡了。」隨文也附上「與台灣同在」的推特標籤。

The Chinese Communist Party is threatening to "sweep Lithuania into the trashcan of history", which is ironic, because that's where communism already is.#StandWithTaiwan ????????????????????????