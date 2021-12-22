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    首頁　>　政治

    中國稱立陶宛將被「掃進歷史垃圾堆」 友台議員一句話嗆爆

    立陶宛議員馬爾德基斯（Matas Maldeikis）一句話嗆爆中國。（翻攝Matas Maldeikis臉書）

    立陶宛議員馬爾德基斯（Matas Maldeikis）一句話嗆爆中國。（翻攝Matas Maldeikis臉書）

    2021/12/22 23:28

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣與立陶宛兩國友好互動，中國戰狼外交頻頻對立陶宛施壓、開砲，中國外交部發言人趙立堅20日說，立陶宛支持台獨的勢力終將被「掃進歷史的垃圾堆」。對此，立陶宛國會友台小組馬爾德基斯（Matas Maldeikis）主席回擊，「共產主義已經在那裡了。」

    趙立堅20日在中國外交部例行記者會上說，立陶宛公然在國際上製造「一中一台」，違背中、立兩方的政治承諾，必然遭到唾棄和反對，「立陶宛背信棄義，站在公理和正義的對立面，絕不會有好下場。立陶宛某些人、某些勢力執意同『台獨』分裂分子沆瀣一氣，一條道走到黑，終將被掃進歷史的垃圾堆。」

    對此，馬爾德基斯今日（22日）在推特回擊，「中國共產黨威脅要『將立陶宛掃入歷史的垃圾桶』。這很諷刺，因為共產主義已經在那裡了。」隨文也附上「與台灣同在」的推特標籤。

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