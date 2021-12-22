致詞提「人生不是為選票而活」 侯友宜：國家、人民的利益最重要

新北市長侯友宜出席五股垃圾山翻轉為五股夏綠地成果發表感恩茶會，致詞時強調「人生不是為選票而活，而是為做事的價值來努力」。（記者林欣漢攝）

2021/12/22 18:52

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午出席五股垃圾山翻轉為五股夏綠地成果發表感恩茶會，致詞時特別強調，「人生不是為選票而活，而是為做事的價值來努力」，媒體詢問是否是對最近總預算逕付二讀、竹竹苗合併等事情有感而發？侯友宜則說，國家、人民的利益才是最重要的方向，就像五股垃圾山變成夏綠地，大家完全沒有選票的考量，才會把這個地方變得更美麗。

侯友宜致詞時提到，他當年進警校，打了23場槍戰，沒有怕過、猶豫過，即使知道上去可能就掛掉了，依然勇敢向前走，在一個複雜的環境，追求價值的熱情，要為市民拚出安定的生活。

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他說，來到新北市是要把市民期待的事情做好，不是來拚政治，是要為新北市做多一點事，讓環境更好，人生不是為選票而活，而是為做事的價值來努力。

中央政府總預算逕付二讀 侯：不可取

媒體在活動結束後追問，侯友宜說，永遠要記得國家人民的利益，永遠用做事的態度為國家盡忠為人民負責，像總預算沒有經過一讀，貿然的就到二讀，違反民主精神，是不可取的，面對民意的監督以外，更重要的要考慮國家、人民的利益在哪裡，為國家、為人民做事比任何事都重要。

侯友宜說，一有選票的考慮，只會想到自己，想到另一個派、另外一個黨，一切還是以國家長遠的發展，像國土規劃真的要深思用這個方向努力的去做，所以要改變一個國家能夠團結往前走的最大力量，是努力團結好好的大家一起做事，那國家就有機會，城市就會翻轉，就像五股變成夏綠地，要感謝不分黨派，在議長的帶領、在當地的議員、里長的協助，業者的配合，大家完全沒有選票的考量，才會把這個地方變得更美麗。

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