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    蔡英文：不會把公投結果 當作民進黨的勝利

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會表示，公投沒有誰輸誰贏的問題，我們不會把公投的結果，當作是民進黨的勝利。（資料照）

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會表示，公投沒有誰輸誰贏的問題，我們不會把公投的結果，當作是民進黨的勝利。（資料照）

    2021/12/22 17:15

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在四大公投案大獲全勝，四案都是不同意票高於同意票。對此，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會表示，公投沒有誰輸誰贏的問題，我們不會把公投的結果，當作是民進黨的勝利。

    蔡英文接著說，不過，四個案子都守下了，讓施政方向可以延續，也讓朝野各界，以及國際社會，都能清楚看見台灣的民意。

    會中，蔡英文感謝常委、黨部同仁，以及全體黨公職的努力，從10月27日中執會上確定要全面展開社會溝通以來，短短50多天，「團結」兩個字，就是民進黨最好的寫照，只要團結，再怎麼樣的逆境，民進黨都衝得過去，當民進黨足夠團結，支持者的力量也就會凝聚起來。

    蔡英文並感謝每一位站出來的支持者，不論是身在南部、北部、中部、東部，還是離島，一起守住了台灣穩健前進的機會。

    蔡英文指出，公投過後，眼前還有一些挑戰，包括18天後的台中市第二選區立委補選、台北市中正萬華區立委罷免，以及熱烈討論中的縣市合併升格等。這些挑戰，都需要我們繼續團結，也繼續積極展開社會溝通，才能回應支持者的期許，並帶領著台灣不斷往前走。

    蔡英文最後再次期許黨內「保持努力，全力以赴，謝謝大家，你們都很棒。」

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