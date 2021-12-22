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    北市敬老金覆議案表決前 柯文哲質疑議員慷國家之慨博取選票

    台北市長柯文哲今召開「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，痛批藍綠不分青紅皂白只為選票而普發敬老金。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲今召開「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，痛批藍綠不分青紅皂白只為選票而普發敬老金。（記者塗建榮攝）

    2021/12/22 15:50

    首次上稿：15:26
    更新時間：15:50（新增北市議會封殺覆議案）

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會日前通過「重陽節禮金致送自治條例」，但台北市長柯文哲堅決反對並提覆議案，今議會進行表決；柯文哲特於表決前召開記者會重轟北市議會藍綠黨團，怒批以甲級動員及違法亮票方式綁架議員，控此為不負責任議案、違法增加預算並未提出財源，全然是慷國家之慨博取選票，若覆議案未通過，北市府將在違憲狀態下向行政院函報無效。

    稍早議會表決結果出爐，最後贊成原決議發放的有48票，反對則為7票，另有5人棄權，覆議案遭封殺，北市未來將恢復發放重陽敬老金。

    台北市政府與台北市議會今為恢復發放重陽敬老金，進行覆議案表決決戰，藍綠黨團均發動甲級動員，國民黨團更要求採記名亮票方式，將強勢表決過關。

    柯文哲於表決前召開記者會重批國民兩黨，按規定議會不得增加市府預算，且若增加預算也須提出財源，但藍綠攜手通過不負責任的議案，譏諷藍綠過去30年未曾合作，如今竟為此坐在一起護航違法法令，全然是慷國家之慨博取選票。

    北市府法務局長袁秀慧補充，北市府認為此議案有違反憲法上立法權涉入行政權之虞，因此若此次覆議案未通過，將依照地方制度法第43條例規定，向行政院申請函報無效。

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