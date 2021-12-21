周春米推銷屏東蓮霧 莊瑞雄、鍾佳濱共襄盛舉

民進黨立委周春米（中）推廣屏東蓮霧，立法院長游錫堃（右二）、農委會主委陳吉仲（右一）均出席活動。（周春米國會辦公室提供）

2021/12/21 16:59

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委周春米今邀請屏東各農會，於立法院內舉辦「春臨屏東，小米嚴選— 啊～多麼甜的蓮霧」農產銷售活動。她說，現在是屏東蓮霧產季，且中國日前禁止台灣蓮霧進口，因此她希望把屏東優質農特產品推薦給民眾。而另兩位有意角逐屏東縣長的黨籍立委莊瑞雄、鍾佳濱也出席共襄盛舉。形成3人同台局面。

莊瑞雄表示，大家都是立院同事，且推薦地方農特產品是好事，只要是任何人舉辦，他都會來，所以不至於會尷尬，而且大家都為黨內初選努力那麼久，彼此分進合擊、公平競爭。

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鍾佳濱說，今天是挺農民、挺屏東，而行銷屏東要靠合作，不是台上台下互別苗頭；初選競爭是一定有的，但希望是良性競爭，讓選民挑出最好的人選。

對於媒體詢問，莊瑞雄22日將開記者會，宣布參選屏東縣長等問題。周春米指出，參選人出來宣布參選，可受公評，她則會按部就班，今天的任務是要跟大家推薦屏東蓮霧，未來她會找適當時機，向民眾報告目前為止努力的成績，希望屆時得到大家的鼓勵。

今日的農產銷售活動，現場冠蓋雲集，除了立法院游錫堃院長、農委會主委陳吉仲，民進黨團總召柯建銘與多位立委也到場共襄盛舉，柯建銘也誇獎周春米在立院人緣真的很好，不用動員就有這麼多同仁一起出席參與。

周春米指出，蓮霧於17世紀由荷蘭人引進台灣，主要在高屏一代栽種，屏東可說是台灣蓮霧的故鄉，出產的蓮霧包括耳熟能詳的黑金剛、黑珍珠等，也多次得到神農獎的肯定。這次邀請屏東蓮霧產區包括佳冬、南州、東港、林邊，以及枋寮地區農會，一同帶著自己產地的蓮霧來共襄盛舉，就是希望推廣屏東好物。

對於現場的蓮霧耶誕樹，周春米表示，位處熱帶的屏東，被戲稱永遠比其他地方「多一度」，從永遠「多一度」的屏東產地直送，在北台灣略有寒意的冬日分享火紅的蓮霧，並用蓮霧做成聖誕樹，希望能夠為立院帶來佳節氣息。

屏東縣政府表示，該縣蓮霧栽種面積2180公頃，為全台最大產區。主要產區為佳冬、林邊、枋寮、東港、南州等地。現逢屏東蓮霧產季，12月正值當令上市，為台灣最具代表的冬季果物。

活動現場的蓮霧耶誕樹。（周春米國會辦公室提供）

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