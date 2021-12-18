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    民進黨屏東縣長前哨戰？ 網笑「三分公投、七分初選」

    屏東縣長民進黨黨內初選火熱。右起立委莊瑞雄、屏東縣長潘孟安、行政院長蘇貞昌、蘇貞昌夫人詹秀齡、立委周春米、立委廖婉汝、立委鍾佳濱。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    屏東縣長民進黨黨內初選火熱。右起立委莊瑞雄、屏東縣長潘孟安、行政院長蘇貞昌、蘇貞昌夫人詹秀齡、立委周春米、立委廖婉汝、立委鍾佳濱。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2021/12/18 22:08

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕四大公投今天（19日）落幕，但近一個月來屏東縣的民進黨「公投宣講」催化力道難以量化，但3位綠營立委都在拚下屆縣長黨內初選，卻已經拚到「野火燎原」，有些民眾私下開玩笑說這3人是「三分拚公投、七分拚初選」！

    民進黨在近一個月強力宣傳公投「四個不同意」，並要求黨籍立委進行各地宣講，有意參選屏東縣長黨內初選的周春米、莊瑞雄、鍾佳濱，都相當「認真」辦說明會，卻也花不少時間

    而屏縣長潘孟安在周春米公投宣講場合中，一席「接棒」被媒體寫成「接班」，更引發更陣營支持者跳腳，雖然潘無奈解釋是把屏東價值「接棒」，而非「接班」，但三名立委狂拚初選，也被網友譏諷有如共產黨抗日「七分發展、二分應付、一分抗日」，根本是「三分拚公投、七分拚初選」。

    眼看明年初初選民調日即將公布，除了被傳「接棒」的周春米密集在縣內私訪社團、宣傳與潘孟安為屏東爭取的大型建設；立委莊瑞雄也在網路發出「屏東超越自己，超越高雄」的請帖，預計召開黨內初選記者會；而鍾佳濱甚至已經在縣內廣發選舉文宣，選掛與前縣長曹啟鴻的布條爭取認同。

    一名熟悉屏東地方政治人士分析，三名立委在公投宣講後期幾乎都已經「不演了」，把現成的公投宣講舞台作為初選造勢，甚至還有「加碼」宣講的火熱狀況，公投底定後，三名立委間的競爭恐怕將更為激烈。

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