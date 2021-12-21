民進黨促竹竹併修法「一字千金」 藍委嗆立法鬧劇

國民黨團書記長陳玉珍（左二）、副書記長鄭正鈐（右一）、立委林為洲（右二）、林思銘（左ㄧ）等，21日舉行「竹竹合併升格 民進黨急什麼？」記者會。（記者劉信德攝）

2021/12/21 11:15

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨推動新竹縣市合併，擬修「地方制度法」第4條，將人口達125萬「且」在區域發展上有特殊需要得設直轄市的「且」改為「或」，國民黨新竹縣市立委今批，若如此修法是立法鬧劇，各縣市都可以主張有特殊需要要求升格直轄市，民進黨應趕快撤案，以免丟臉。

民進黨為促成「大新竹合併升格」，立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第4條條文修正草案」，僅改1字，將原條文中人口達125萬且在區域發展上有特殊需要，得設直轄市，條文中的「且」改為「或」。

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立法院國民黨團今集結國民黨在新竹縣市的3位立委共同召開記者會，批評該修法不當，黨團書記長陳玉珍表示，反對因人設事，為個人量身訂做的修法行為，呼籲民進黨立委懸崖勒馬，不要成為歷史罪人。

陳玉珍指出，國民黨不反對任何縣市合併與否，但國土區域劃分茲事體大，應由下而上，由地方政府、地方議會討論，召開地方的公聽會，而修地制法前應先修財政收支劃分法，才是解決之道，就算竹竹要合併也不該倉卒，應從2026年開始。

新竹縣國民黨立委林為洲表示，柯建銘的修法條文把「且」改為「或」，形同升格直轄市的125萬的人口門檻不再是必要條件，只要行政院認定有特殊需要就可升格，如此花蓮、台東都可以主張有特殊觀光產業發展需要，甚至連金門也可以主張有國防及觀光特殊需要，通通都可以升格直轄市。

林為洲認為，該「一字千金」的修法草案犯低級錯誤，如果真的通過，將來可能會出現10萬人口的直轄市，還滿丟臉，呼籲「趕快撤案吧！柯總召。」

另位新竹縣國民黨立委林思銘則批評，草案未經深思熟慮，摧毀法制，柯建銘為了一個人，把升格直轄市的2必要條件切割，破壞民主法治及法律該具備的安定性，笑掉所有法政學者大牙。

林思銘說，竹竹合併不是不能談，但要充分討論，制定行政區劃程序法做調整，也該修正財劃法而非修地制法。這樣因人設事，就只是幫2任將任滿的新竹市長林智堅找位置，走小門不走大門，真的不可思議，成為年底最可笑的立法鬧劇。

新竹市國民黨立委鄭正鈐認為，柯建銘提出的草案形同把所有權力奉送給行政院，如果民進黨要推大新竹合併，應有更多地方對話，凝聚共識推動，而非修法摧毀全國地方制度，只是為某一特定人解套，如果民進黨格局如此，該受全民唾棄。

新竹縣市3位國民黨立委共同召開記者會，批評民進黨提出修「地方制度法」促大新竹合併，會摧毀地方制度，是立法鬧劇。（記者林良昇攝）

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