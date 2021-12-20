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    怕啥？韓國邀唐鳳演講竟臨時反悔 外交部召見駐台代表抗議

    韓國政府原邀請行政院政委唐鳳在「第四次工業革命委員會」演講，但在當日清晨才臨時取消。外交部針對此事向韓國表達強烈不滿。（資料照）（記者呂伊萱攝）

    韓國政府原邀請行政院政委唐鳳在「第四次工業革命委員會」演講，但在當日清晨才臨時取消。外交部針對此事向韓國表達強烈不滿。（資料照）（記者呂伊萱攝）

    2021/12/20 19:00

    〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國政府原邀請行政院政委唐鳳在「第四次工業革命委員會」演講，但直到當日清晨臨時取消。外交部今（20日）批評韓方行為失禮，我方並已召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌，表達強烈不滿、嚴正抗議的立場。

    「第四次工業革命委員會」是韓國總統文在寅2017年頒布命令成立，設有2名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任。主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。

    外交部今天說，該委員會於9月邀請唐鳳，在「2021第4次工業革命全球政策會議」16日議程的「社會創新」場次，以「Taiwan's Digital Social Innovation」為題發表線上演講，並在議程中以「台灣數位部長」（Digital Minister, Taiwan）稱呼唐鳳。但在16日清晨臨時取消。

    外交部今天發表新聞稿指出，對於韓方的失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表處唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。外交部並感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力。

    外交部並重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來。我國政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。

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