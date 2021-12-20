陳其邁、鄭文燦挺新竹合併升格 林智堅：有助半導體業長遠發展

林智堅表示，竹科是台灣半導體產業的重鎮，大新竹合併升格將有助於國家半導體產業的長遠發展。（資料照）

2021/12/20 17:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大新竹合併升格議題持續升溫，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦今不約而同表態力挺，新竹市長林智堅表示，2位市長都是直轄市市長，其中桃園市與新竹緊鄰，桃竹形成半導體廊帶，對國家產業發展非常關鍵。桃園市在升格後，大幅進步與改變，鄰近的新竹當然也很期待蛻變。

高雄市長陳其邁今表示，大新竹合併升格牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區有完整的半導體產業聚落，不管是從地方發展、產業發展及從城市治理角度來看，合併升格會是新竹發展的契機。

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桃園市長鄭文燦今也對大新竹升格議題表示贊同，他說新竹是半導體的首都，而且合併可以提高城市的競爭力，也可獲得比較多的自主發展的權利，對半導體產業的發展有幫助。

林智堅表示，竹科是台灣半導體產業的重鎮，大新竹合併升格將有助於國家半導體產業的長遠發展，因應全球經貿局勢變遷，供應鏈正在重組，大新竹也應該要重組。

他說，高雄市在合併升格後，在陳菊市長、陳其邁市長接棒治理下，積極招商、促成產業園區的相關經驗，顯示合併升格有助於科技產業的發展與整體規劃。

因此，無論是桃園、台中、台南或高雄，都可以看到縣市合併升格後，不僅有助半導體產業的發展，更能提升城市治理的效率，提供更優質的交通、教育、醫療等環境，為台灣半導體人才、產業打造更宜居的生活。未來，升格後的大新竹將成為連結全世界的超導體。

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