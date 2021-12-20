王力宏稱男人應承擔所有責任 王婉諭：凸顯性別刻板印象

時代力量立委王婉諭。（資料照，王婉諭國會辦公室提供）

2021/12/20 16:21

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人王力宏離婚事件引發各界關注，針對其前妻李靚蕾所提及的母職困境，時代力量立委王婉諭深有所感。她說，女性被視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」，這樣的觀念必須在我們這代終結；而稍早王力宏發布聲明指「男人應該承擔起所有責任」，更凸顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。

王婉諭表示，李靚蕾在17日深夜發布的Instagram貼文，近期引起了大眾關注，李發布的4則貼文，也已累積超過200萬人按讚。而在這個事件中，最令她印象深刻的，是李第一篇聲明中談及的母職困境：「我身邊的家庭主婦，很多人戶頭裡都沒有自己的積蓄或收入，平時用先生賺來的錢也會感到不好意思，用錢也會看看自己先生的臉色」。

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王婉諭指出，若抽離人物角色來看這次的事件，是一名女性在婚後全心全意走入家庭，放棄工作成為全職媽媽，將時間與心力全部貢獻在家庭與育兒，在丈夫忙於工作之餘，仍努力持家的故事。相信這樣的故事大家肯定都不陌生，在我們的生活中可能都有這樣一位女性，可能是我們的母親、可能是某個鄰居阿姨、也可能是職場中因結婚而離職的同事。

王婉諭說，根據衛福部統計，即使雙薪家庭的比例日漸增加，仍有20%的女性會因結婚而離職；促使她們離職的原因以「準備生育」佔39.9%最高、「工作地點不適合」、「要料理家務」次之。更值得注意的是，離職後能再回歸職場的女性僅有40%。也因此，儘管25～29歲的台灣女性，就業率為全世界之冠；然而，一過29歲，到40歲之間，就業率直直下滑了18.2%。

「選擇成為全職媽媽，對女性職涯的影響是十分可觀的」，王婉諭表示，看到李小姐提到，擔任全職媽媽時要24小時負擔多重角色，其實她也深有所感。過去擔任全職媽媽時，往往要不停在保姆、老師、司機、清潔人員、家務總管等多重角色之間轉換，付出的時間能否被確實衡量與認同，來自家族與親友的支持是否充足，都相當重要。

王婉諭說，「我相信，持家、育兒的成本被低估、難以回歸職場、用錢還要看丈夫臉色的全職媽媽處境，在社會中一定相當普遍」，即使是學歷高、有優質工作經歷的女性，也有可能會遇到。

稍早，王力宏發布聲明，表示「男人應該承擔起所有責任」、「沒經營好家庭與形象，都是我的錯」，王婉諭認為，這更凸顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。男性並非理所當然要承擔所有責任，不論性別，都應該要正確認知到家庭生活的無後顧之憂，是來自於另一方的勞動成果，理應尊重並給予家務管理者合理酬勞。

王婉諭說，在性別分工不均的社會現實下，家庭內分工不均是大部分台灣已婚女性的共同經驗，女性被視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」，這樣的觀念必須在我們這代終結。政府及社會大眾都應該要為更平等的性別分工提供充分的條件，做「家庭照顧者」的靠山。

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