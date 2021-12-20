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    議會國民黨團批南市成「萊豬市」 將缺席小英啟燈儀式抗議

    南市議會國民黨團今質疑台南已成網友口中的「萊豬市」，他們將集體缺席蔡英文總統的啟燈儀式。（南市國民黨團提供）

    南市議會國民黨團今質疑台南已成網友口中的「萊豬市」，他們將集體缺席蔡英文總統的啟燈儀式。（南市國民黨團提供）

    2021/12/20 13:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕四大公投過後，台南市「不同意」得票率全國第一，市議會國民黨團今天痛批民進黨執政獨裁鴨霸，不擇手段動用行政資源，台南市已成網友口中的「萊豬市」，指黨團將集體缺席蔡英文總統本月24日在台南市議會舉行的平安祈福燈會啟燈儀式。

    南市國民黨團書記長李中岑、議員王家貞、蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠、李文俊、方一峰、洪玉鳳、尤榮智今天高舉手板，指四大公投結果62.79%台南市民要吃萊豬？63.27%台南市民要吸毒空氣？網友諷刺說台南市成了「萊豬市」，令人痛心。

    國民黨團表示，台南市果然不負蔡英文總統所望，四大公投不同意成績勇奪第一。本月24日蔡英文總統將到台南市議會參加點燈儀式，國民黨團為抗議民進黨踐踏國人健康，將集體缺席啟燈儀式，用行動為國人的健康「點燃心燈」。

    由台南市議會及台南市政府共同主辦的「福至平安．春來喜樂」感恩系列活動，將在12月24日至1月2日舉行，其中重頭戲在市議會廣場的平安祈福燈會將於12月24日啟燈。

    南市議長郭信良說，當天啟燈儀式，有透過管道邀請總統蔡英文，但目前還未確定是否出席參加。

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