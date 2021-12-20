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    公投後還有與朱立倫聯繫？侯友宜：友誼不變 隨時可以打電話

    侯友宜說，他跟朱立倫很多事都是就事論事，友誼不變，也常常有聯繫的管道隨時都可以打電話。（記者林欣漢攝）

    侯友宜說，他跟朱立倫很多事都是就事論事，友誼不變，也常常有聯繫的管道隨時都可以打電話。（記者林欣漢攝）

    2021/12/20 13:26

    〔記者林欣漢／新北報導〕四大公投案都未通過，媒體今天詢問新北市長侯友宜，最近是否有與國民黨主席朱立倫聯繫，對此，侯友宜說，他跟朱立倫很多事都是就事論事，友誼不變，也常常有聯繫的管道隨時都可以打電話，可以隨時溝通的，管道暢通無礙。

    媒體再問，藍營內部有聲音，可能不需要不為黨背書的地方首長，對此，侯友宜表示，每一個人都有一個角色，只要大家都是團結走在一起、全心全力努力的為人民做事，這才是永遠的方向，所以好好努力做事、回應市民的需求。

    媒體還問，會不會覺得這次公投的結果，是國民黨中央的策略有誤，對此，侯友宜重申，每一個人扮演的角色不一樣，最重要要為人民長遠的發展來設想，大家把角色扮演好，全心全力的為人民做事，回饋人民的需要。至於公投已經投出來了，就尊重結果，大家放下，一起往前走。

    媒體追問，是否有想過要跟黨內修補關係，因為明年的連任需要黨的提名，對此，侯友宜說，他會好好地為新北市民，把自己的角色先扮演好，這是最重要的工作。當然黨也有黨的角色，他相信黨的角色也會盡力把為人民的事情做好，然後大家攜手合作，全力往前走，讓國民黨的執政縣市都能夠贏得民眾的信賴，這才是現在當前最需要努力做的事情。

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