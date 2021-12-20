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    大新竹合併升格 陳其邁：新竹大發展的契機

    高雄市長陳其邁強調，合併升格是對新竹大發展的契機！（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁強調，合併升格是對新竹大發展的契機！（記者李惠洲攝）

    2021/12/20 12:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文昨召集縣市首長及派系領袖廣泛討論，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格，昨天也參加討論的高雄市長陳其邁，今天受訪時強調，合併升格是對新竹大發展的契機！

    昨天與會人士包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、民進黨立委陳明文、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍、民進黨秘書長林錫耀、新境界智庫副董事長洪耀福、以及新系大老利錦祥。

    對於新竹合併升格的看法，陳其邁今早受訪時強調，這牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區是一個完整的半導體產業聚落，不管從地方發展、產業發展、城市治理角度來看，合併升格會是對新竹大發展的契機！

    陳其邁舉高雄為例說，因為高雄也是縣市合併，合併後，對於橋科或重大的園區，距離都非常近，而且脣齒相依，因此能夠有一個整合型的規劃，對於新竹未來發展當然是有正面幫助。

    媒體也問說，這次高雄公投的反對票較多、台北市長柯文哲表示「從希特勒到梅克爾需要一點時間」，對此看法？

    陳其邁回答說，相信民主一向是他的理念，選舉結果出來，就要尊重多數人共同的決定，這就是民主的基本態度，這是從過去到現在，我們一向都是如此。

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