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    反對大新竹合併升格 柯文哲轟：民進黨為選舉搞垮國家

    台北市長柯文哲20日出席「臺北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展」開幕式，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲20日出席「臺北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展」開幕式，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2021/12/20 12:33

    〔記者鄭名翔／台北報導〕蔡英文政府昨府院黨高層達成共識，支持大新竹合併升格，對此，台北市長柯文哲今怒批「民進黨永遠在想選舉！」轟國土規劃議題嚴肅須從長計議，但中央尚未進行前置作業就搞合併，「國家真的被民進黨搞選舉搞垮」，更指此舉是針對有意參選新竹市長的立委高虹安。

    柯文哲今出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式，會後受訪時被問到中央已針對新竹市、新竹縣合併升格為大新竹達成共識，再度重批「很荒謬」；柯表示，過去已說過設置六都是錯誤，不能在不對基礎上繼續錯下去，為選舉搞特殊情形、只想著選舉輸贏，「整個國家都不顧」。

    柯文哲指出，「我最氣得地方就是民進黨永遠在想選舉！」國土規劃是嚴肅議題須從長計議，過去北北基辦公室也送公文去行政院，「一定不理我們」，然而行政區變動事前應針對水利、交通、都市計畫、社會住宅等進行規劃整合，但中央前置作業全不做就直接搞縣市合併，轟「國家真的被民進黨搞選舉搞垮」。

    被問到大新竹合併升格是針對有意參選下屆新竹市長的民眾黨立委高虹安，柯文哲毫不猶豫稱「當然是啊！」批民進黨若民調贏高虹安就不會有此舉動，勢必是做民調後「越做越不對勁」，才如此處理。

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