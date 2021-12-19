鄭運鵬評朱侯 國民黨發言人：續以公投話題分裂藍營大可不必

新北市議員、國民黨發言人江怡臻批評，民進黨立委在公投結束後還想對藍營進行思想檢視，甚至曲解當事人真意，繼續以公投話題分裂藍營大可不必。（擷取自江怡臻臉書）

2021/12/19 16:10

〔記者邱書昱／新北報導〕針對公投結果，立法委員鄭運鵬在臉書上發言，國民黨主席朱立倫路線失敗，而新北市長侯友宜針對公投議題不表態，是在迴避保護新北市民的責任。對此，新北市議員、國民黨發言人江怡臻反擊，民進黨立委在公投結束後還想對藍營進行思想檢視，甚至曲解當事人真意，繼續以公投話題分裂藍營大可不必。

江怡臻指出，鄭運鵬口口聲聲說，侯友宜出賣了新北市民。但是，仔細分析鄭運鵬身處的桃園市，雖然是民進黨的鄭文燦執政，身為藻礁的所在地，同意票39萬卻遠比不同意34萬多，代表多數的桃園市民仍是希望跟藻礁永存，以鄭運鵬的邏輯，民進黨不也背叛了桃園市民，而被民意狠狠打臉嗎？

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她說，民進黨卻不知道反省，只會優先攻擊國民黨，而不知道桃園真正的民意，這樣才是真正背叛市民的市長和立委。

江怡臻也說，新北市開出了3個同意和對核四的不同意，侯友宜一定會尊重這個結果，而公投投完最重要的事不是找戰犯，是想如何針對公投結果，提出相應的政策和配套措施。

江怡臻表示，如同朱立倫所言，這次的公投，贏家並不是台灣人民，而是蠻橫的獨裁政府，更是民進黨大張旗鼓的操作之下成惡性的兩黨對決，國民黨不會在這些議題上面鬆懈，而是會更用力監督蔡政府在4大公投議題上的承諾。

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