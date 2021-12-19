為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投案看出國民黨失去信仰價值 應曉薇：再內鬥將直接走向滅亡

    應曉薇今表示，黨漸漸失去價值、信仰，若不找回靈魂恐讓黨員們「千山萬水我獨行」。（資料照）

    應曉薇今表示，黨漸漸失去價值、信仰，若不找回靈魂恐讓黨員們「千山萬水我獨行」。（資料照）

    2021/12/19 15:10

    〔記者鄭名翔／台北報導〕4大公投案均未過關，且不同意大於同意票，重挫藍營士氣；國民黨中常委、台北市議員應曉薇今表示，黨漸漸失去價值、信仰，若不找回靈魂恐讓黨員們「千山萬水我獨行」，並強調若國民黨公投後再被派系掌控、帶風向消滅異己，持續權力鬥爭將「直接走向滅亡」。

    應曉薇指出，公投未綁大選使票數難達門檻本是必然結果，唯獨針對萊豬公投也未獲支持，國民黨不能逃避責任、更不能怪罪諸多理由；黨漸漸沒有主義、信仰、價值、使命，只剩各種搖擺的主張與口號，當然難讓黨員追隨服膺。

    對於黨主席朱立倫喊出找回戰友，應曉薇意有所指質疑，「把戰友找回來卻不問是什麼樣的戰友？」若國民黨不找回靈魂，未來黨員不僅恐明哲保身，還會「千山萬水我獨行，不必相送。」侈言爭取年輕人支持。

    應曉薇認為，前高雄市長韓國瑜離開了、孫文學校校長張亞中也獨行、新北市長侯友宜則噤聲，過去這些有高人氣、群眾魅力、浩然正氣的人都無法見容於國民黨，倘若公投後黨內再被派系掌控、帶風向消滅異己、持續權力鬥爭，將「直接走向滅亡」。

    應曉薇感慨道，仍有許多不投機取巧、不妖言惑眾、矢志忠貞的黨員及民代，都能擦乾眼淚一心一意繼續向前行，但「黨能當我們最無私無我的後盾嗎？」喊話國民黨自強首重「朱墨爛然」，若請鬼拿藥單將傷人害己，自己將堅持在野黨強力監督的責任，並義無反顧用對的理念罷免中正、萬華區立委林昶佐，同時積極協助中二選區立委補選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    潘孟安稱公投結果代表人民4項希望 執政團隊也要謙卑以對
    2021/12/19 14:48

    潘孟安稱公投結果代表人民4項希望 執政團隊也要謙卑以對
    藍智庫分析4公投 認國民黨守住基本政黨支持、未大敗
    2021/12/19 14:07

    藍智庫分析4公投 認國民黨守住基本政黨支持、未大敗

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    四大公投雲林四個不同意票占57％ 蘇治芬：憂心
    2021/12/19 14:02

    四大公投雲林四個不同意票占57％ 蘇治芬：憂心
    基隆公投四案同意大於不同意 謝國樑︰繼續傾聽民意、找回制衡力量
    2021/12/19 13:58

    基隆公投四案同意大於不同意 謝國樑︰繼續傾聽民意、找回制衡力量

    溫差大免疫失守？免疫力益生菌來支援
    藻礁公投八里不同意票比同意票多 在地議員：表達反對遷至台北港
    2021/12/19 13:37

    藻礁公投八里不同意票比同意票多 在地議員：表達反對遷至台北港
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播