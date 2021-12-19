批四大公投淪政黨對決 呂秀蓮：最輸的是人民

前副總統呂秀蓮。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/19 15:09

〔記者謝君臨／台北報導〕四大公投均未過關，投票率約4成1。前副總統呂秀蓮今表示，這次公投「朝野兩黨輸非輸、贏非贏，最輸的是人民」，強調須理性辯證的四個主題，變成兩黨對決、模糊焦點，人民投票只知道投全部同意或全部反對，這扭曲公投意旨，並批評民進黨要對歷史負責，因為你們沒收了公投，「我覺得非常痛心」。

反萊豬進口、公投綁大選、重啟核四，以及三接遷建等4大公投昨落幕，不同意票均超過同意票。中華民意研究協會今邀請政治人物與學者專家，針對公投結果及其對未來政治發展等議題，進行深入討論。

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呂秀蓮表示，公投的本質，本來是直接民權來補間接民權的不足，對政府施政直接反映民意，4項題目包括能源、生態、食安等，需要專業分析，逐項投票，卻被朝野兩黨引導為全是或全非，扭曲公投本質，國民黨先說是倒閣不信任票，執政黨因應展開政權保衛戰，也有人是為了自己下一屆選舉進行暖身運動。

呂秀蓮指出，政黨都非常偽善，對於議題是非，執政時講一套，在野時又完全翻轉，政黨昨是今非，今非昨是，混淆是非價值標準，她感到遺憾；再者，政黨展現相當威權綁架選民和支持者，把非常複雜、專業的4項議題，用完全同意或不同意綁架，完全扭曲、踐踏公投的意旨；公投需要良知、良能做良心的判斷。

針對新北市長侯友宜對於公投的發言引發議論，呂秀蓮說，侯是國民黨員、新北市長、中華民國公民，他呼籲人民以自由意志投票，何錯之有？若認為只要加入政黨就要盲目接受黨意，那我們是否退回威權時代？

「對於今後的發展，我想是負面的」，呂秀蓮表示，短期內已沒有公投的可能，除非立法院知過能改，把公投法修正回去，否則等於剝奪人民直接民權。

呂秀蓮指出，國民黨在這次的公投很虛弱，必須振作，我們絕對需要強而有力的反對黨，若缺乏有效監督的能力，呼籲應思考三黨鼎立的新政治，執政黨若無限擴權絕非民主之福，且是民主的羞辱，希望在野黨要振作、負責任、開創。

呂秀蓮也批評，民進黨要對歷史負責，因為你們沒收了公投，公投綁大選是多少前輩犧牲奉獻，包括她本人走街頭幾次而爭取得來的，但昨天的事實證明，你們不許公投和選舉綁在一起，等於沒收公投、背叛民進黨，「我覺得非常痛心」。

國民黨立委江啟臣則說，公投結果沒有贏家，大家都輸，1218將成為公投被沒收的紀念日，且不只是鳥籠，而是鐵籠；其次，執政黨用行政資源介入，這叫公投嗎？叫政黨對決，不叫公投，沒看過總統、副總統、行政院長整天出面，行政不中立；現行公投制度的設計，剝奪憲法保障人民公民權的行使，面對公投制度的崩壞，大家應該重新審視公投制度、好好思考。

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