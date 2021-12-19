民進黨為公投浪費公帑請客上百桌？ 查核中心：錯誤

近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨為了公投無所不用其極，請客吃飯上百桌...」；台灣事實查核中心表示，網傳影片的原始事件，發生於今年12月17日的「郭信良之友會會員聯誼活動」，此為無黨籍、台南市議長郭信良與其支持者的聚餐，與公投毫無關係，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

2021/12/19 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨為了公投無所不用其極，浪費民脂民膏請客吃飯上百桌」；台灣事實查核中心表示，網傳影片的原始事件，發生於2021年12月17日的「郭信良之友會會員聯誼活動」，此為無黨籍、台南市議長郭信良與其支持者的聚餐，與公投毫無關係，此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心19日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言影片，內容標題宣稱「超級可怕的民進黨，為了一個公投無所不用其極，浪費民脂民膏...請客吃飯上百桌，然後又準備了摸彩的禮物，還有摩托車/腳踏車，台灣真的會被他們玩垮了」，查核中心檢視影片內容，發現有台南市議會議長郭信良過去的競選旗幟，依循關鍵字查找，發現此活動於2021年12月17日舉辦的「郭信良之友會」聯誼晚會活動，並同時找到該活動紀錄影片，經比對後，發現謠言中的影片畫面與當晚「郭信良之友會」聯誼晚會活動相同。

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查核中心表示，經採訪前往參與該聯誼晚會的無黨籍台南市議員趙昆原，趙昆原指出，活動名稱是「郭信良之友會會員聯誼活動」，因此與台南市議會或公投無關，整個餐會從頭到尾都沒有提到公投議題；綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

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