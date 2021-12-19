為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨為公投浪費公帑請客上百桌？ 查核中心：錯誤

    近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨為了公投無所不用其極，請客吃飯上百桌...」；台灣事實查核中心表示，網傳影片的原始事件，發生於今年12月17日的「郭信良之友會會員聯誼活動」，此為無黨籍、台南市議長郭信良與其支持者的聚餐，與公投毫無關係，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

    近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨為了公投無所不用其極，請客吃飯上百桌...」；台灣事實查核中心表示，網傳影片的原始事件，發生於今年12月17日的「郭信良之友會會員聯誼活動」，此為無黨籍、台南市議長郭信良與其支持者的聚餐，與公投毫無關係，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

    2021/12/19 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言影片宣稱「民進黨為了公投無所不用其極，浪費民脂民膏請客吃飯上百桌」；台灣事實查核中心表示，網傳影片的原始事件，發生於2021年12月17日的「郭信良之友會會員聯誼活動」，此為無黨籍、台南市議長郭信良與其支持者的聚餐，與公投毫無關係，此為「錯誤訊息」。

    台灣事實查核中心19日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言影片，內容標題宣稱「超級可怕的民進黨，為了一個公投無所不用其極，浪費民脂民膏...請客吃飯上百桌，然後又準備了摸彩的禮物，還有摩托車/腳踏車，台灣真的會被他們玩垮了」，查核中心檢視影片內容，發現有台南市議會議長郭信良過去的競選旗幟，依循關鍵字查找，發現此活動於2021年12月17日舉辦的「郭信良之友會」聯誼晚會活動，並同時找到該活動紀錄影片，經比對後，發現謠言中的影片畫面與當晚「郭信良之友會」聯誼晚會活動相同。

    查核中心表示，經採訪前往參與該聯誼晚會的無黨籍台南市議員趙昆原，趙昆原指出，活動名稱是「郭信良之友會會員聯誼活動」，因此與台南市議會或公投無關，整個餐會從頭到尾都沒有提到公投議題；綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美防恐部門通知有人買萬元UPS制服？ 查核中心：2003舊謠言
    2021/12/14 16:07

    美防恐部門通知有人買萬元UPS制服？ 查核中心：2003舊謠言
    高嘉瑜影片放日本AV網賺錢？ 查核中心：錯誤訊息
    2021/12/07 16:58

    高嘉瑜影片放日本AV網賺錢？ 查核中心：錯誤訊息

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    謠言終結站》蜂螫可用麻油塗抹？ 查核中心：部份錯誤訊息
    2021/11/15 17:20

    謠言終結站》蜂螫可用麻油塗抹？ 查核中心：部份錯誤訊息
    德國暫停接種疫苗？查核中心：錯誤訊息
    2021/09/03 17:16

    德國暫停接種疫苗？查核中心：錯誤訊息

    溫差大免疫失守？免疫力益生菌來支援
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播