美防恐部門通知有人買萬元UPS制服？ 查核中心：2003舊謠言

近日網傳一段謠言宣稱「美國防恐部門通知有人買萬元UPS制服？」；台灣事實查核中心表示，此為美國從2003年起所流傳的舊謠言，且美國國土安全部官網迄今為止，未發布與UPS制服相關性的聲明，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

2021/12/14 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言宣稱「美國防恐部門通知有人買萬元UPS制服？」台灣事實查核中心表示，此為美國從2003年起所流傳的舊謠言，且美國國土安全部官網迄今為止，未發布與UPS制服相關性的聲明，此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心本月13日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言影片，內容標題宣稱「美國政府國土安全機構防恐部門發出此通知：過去30天，有人在eBay購買美金$32,000的UPS送貨員工制服」，事實查核中心以關鍵字檢索，發現外媒「華盛頓郵報」於2003年4月曾發布一篇〈美國UPS制服傳言是錯的〉報導，內容引述美UPS發言人指出，該則謠言經過FBI等相關執法單位證實此為網路謠言。

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查核中心提到，謠言除了是美國舊謠言，經轉為中英文對照版本，並在中文世界大量轉傳。

查核中心表示，前往美國國土安全部、UPS與eBay等數個官網查找，從2021年11月迄今為止，沒有發現任何關於UPS制服的示警資訊；綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

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