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    陳其邁陪謝長廷走逛4小時 康裕成讚「太有情了」

    陳其邁暫時放下一切公務，陪謝長廷探訪車站、捷運、糖廠。（康裕成提供）

    陳其邁暫時放下一切公務，陪謝長廷探訪車站、捷運、糖廠。（康裕成提供）

    2021/12/19 13:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨完成公投投票後稍事休息不久，趕赴舊高雄帝冠車站與前市長、現任駐日大使謝長廷會合，接著一路陪著謝長廷探訪車站、高捷、橋頭糖廠，前後長達4個多小時，高市議員康裕成說：「太有情了」。

    康裕成今表示，台灣人民昨天寫下歷史，向世界宣示台灣要站上世界舞台，而這一天、高雄的3位民選市長也都回到高雄守護台灣，分別是謝長廷、陳菊（花媽）前市長、與現任市長陳其邁。

    都投完票的中午時分，其邁市長很貼心的為老市長謝長廷安排了市政之旅，由團隊向謝大使報告鐵路地下化及捷運等建設成果，其邁市長並親自引領謝大使搭乘捷運前往橋頭糖廠，參觀日治時代、日本與台灣人民的感情繫絆，那裡有著延續100年的台日友誼。

    康裕成指出，她當時望著其邁市長，看他在捷運行駛途中，不斷指著窗外說出地景的蛻變及未來發展，也看到謝大使不斷的點頭回應，滿是欣慰的表情⋯，特別的是市政繁忙的陳其邁竟放下一切，整整陪了謝大使4個多小時，實在太有情了。

    關於高雄未來的發展，兩人始終聊不完（不過多半是其邁在講啦），其間其邁市長也會偷看一下手機，以便掌握公投投票狀況⋯，這畫面讓她與在旁陪同的立委管碧玲都好窩心。

    康裕成表示，其邁市長興奮地指著窗外，與謝長廷分享台積電等大廠要投資高雄的各種消息，讓她想起曾在議會質詢時提到，高雄將由「大建設時代 」邁向「大產業時代」，要展翅高飛了，這要感謝謝長廷市長、陳菊市長、其邁市長，前後用了20多年接續完成「築巢引鳳」工作。

    而自己有幸從2002年起守在高市議會，見證他們3人為了推動高雄建設爭取經費 ，不斷的與議會折衝，更頻頻向馬政府懇求，那種種堅毅及艱辛，歷歷在目點滴在心，真的好感謝歷任市長們。

    可惜，花媽市長現為監察院長，不太方便參加這行程，不然這市政行程會將更增添話題，而今天的高雄，就如謝長廷大使曾說的「痛苦會過去，美麗會留下」。

    陳其邁陪謝長廷搭捷運。（康裕成提供）

    陳其邁陪謝長廷搭捷運。（康裕成提供）

    陳其邁引領謝長廷走訪糖廠。（康裕成提供）

    陳其邁引領謝長廷走訪糖廠。（康裕成提供）

    陳其邁陪謝長廷聆聽糖廠與文史學者專業講解。（康裕成提供）

    陳其邁陪謝長廷聆聽糖廠與文史學者專業講解。（康裕成提供）

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