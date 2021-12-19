中二補選》朱立倫批綠：動用府院黨及網軍全力攻擊、抹黑顏寬恒

國民黨主席朱立倫批民進黨動用府院黨及網軍全力攻擊、抹黑、造謠， 為國民黨台中市第二選區立委候選人顏寬恒抱屈。（記者歐素美攝）

2021/12/19 12:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒競選總部成立，國民黨主席朱立倫前來加油打氣，面對公投挫敗，朱立倫表示，「我們會繼續加油，絕對不會氣餒」，並批評民進黨動用府院黨及網軍的力量，全力的攻擊、抹黑、造謠，讓顏寬恒受到非常大的委曲，呼籲選民協助平反、澄清，幫助顏寬恒獲得更多更多中間選民的支持。

媒體詢問公投結果會不會擔心整體藍營動員的能量？ 朱立倫回應指出，我們會繼續加油，絕對不會氣餒。尤其中二選區，民進黨動用府院黨及網軍的力量，全力的攻擊抹黑造謠，讓顏寬恒受到非常大的委曲，這個月當中我們在拚公投，寬恒一個人承受非常非常多的砲火，其中絕大部分都是非常惡意的，真的是撲天蓋地的抹黑造謠。

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他表示，顏寬恒一個認真做事的人，一心想做好中二選區立法委員的工作，從今天開始，要結合所有社會正義的力量，幫寬恒來澄清，讓大家知道顏寬恒受到多大的委曲，，呼籲所有藍軍的朋友及社會正義的力量，多關心在網路上造謠的朋友，在媒體上不斷打壓顏寬恒的媒體人，大家共同來支持顏寬恒。

至於未來如何佈局？朱立倫說，中二選區非常重視在地的情感，民進黨用空降及造謠抺黑等各種網軍的力量，想要打擊寬恒，我覺得寬恒很辛苦、也很委曲，但我相信他是很有信心的，一定會不斷地深耕基層、勤跑基層、繼續努力，用一個做事人的精神，繼續爭取在地支持，除黨中央或在地藍軍的朋友給寬恒鼓勵外，希望也能夠幫他平反、澄清，幫他獲得更多中間選民的支持，讓大家知道靠抹黑造謠、惡意攻擊及無限的資源，不一定能夠獲得真正中二選區民眾的支持，我對中二選區民眾有信心。

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