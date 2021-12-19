為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中二補選》朱立倫批綠：動用府院黨及網軍全力攻擊、抹黑顏寬恒

    國民黨主席朱立倫批民進黨動用府院黨及網軍全力攻擊、抹黑、造謠， 為國民黨台中市第二選區立委候選人顏寬恒抱屈。（記者歐素美攝）

    國民黨主席朱立倫批民進黨動用府院黨及網軍全力攻擊、抹黑、造謠， 為國民黨台中市第二選區立委候選人顏寬恒抱屈。（記者歐素美攝）

    2021/12/19 12:22

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒競選總部成立，國民黨主席朱立倫前來加油打氣，面對公投挫敗，朱立倫表示，「我們會繼續加油，絕對不會氣餒」，並批評民進黨動用府院黨及網軍的力量，全力的攻擊、抹黑、造謠，讓顏寬恒受到非常大的委曲，呼籲選民協助平反、澄清，幫助顏寬恒獲得更多更多中間選民的支持。

    媒體詢問公投結果會不會擔心整體藍營動員的能量？ 朱立倫回應指出，我們會繼續加油，絕對不會氣餒。尤其中二選區，民進黨動用府院黨及網軍的力量，全力的攻擊抹黑造謠，讓顏寬恒受到非常大的委曲，這個月當中我們在拚公投，寬恒一個人承受非常非常多的砲火，其中絕大部分都是非常惡意的，真的是撲天蓋地的抹黑造謠。

    他表示，顏寬恒一個認真做事的人，一心想做好中二選區立法委員的工作，從今天開始，要結合所有社會正義的力量，幫寬恒來澄清，讓大家知道顏寬恒受到多大的委曲，，呼籲所有藍軍的朋友及社會正義的力量，多關心在網路上造謠的朋友，在媒體上不斷打壓顏寬恒的媒體人，大家共同來支持顏寬恒。

    至於未來如何佈局？朱立倫說，中二選區非常重視在地的情感，民進黨用空降及造謠抺黑等各種網軍的力量，想要打擊寬恒，我覺得寬恒很辛苦、也很委曲，但我相信他是很有信心的，一定會不斷地深耕基層、勤跑基層、繼續努力，用一個做事人的精神，繼續爭取在地支持，除黨中央或在地藍軍的朋友給寬恒鼓勵外，希望也能夠幫他平反、澄清，幫他獲得更多中間選民的支持，讓大家知道靠抹黑造謠、惡意攻擊及無限的資源，不一定能夠獲得真正中二選區民眾的支持，我對中二選區民眾有信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    顏寬恒競選總部成立 提出政策三箭
    2021/12/19 11:19

    顏寬恒競選總部成立 提出政策三箭
    顏寬恒酸裝睡的人叫不醒 林靜儀反擊：不要以為請吃米粉就可以
    2021/12/18 10:25

    顏寬恒酸裝睡的人叫不醒 林靜儀反擊：不要以為請吃米粉就可以

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    台中投開票所一早排隊 顏寬恒投票：結果會全盤接受
    2021/12/18 09:31

    台中投開票所一早排隊 顏寬恒投票：結果會全盤接受
    中台灣教授力挺 林靜儀：公投若選擇錯誤 嚴重影響台灣
    2021/12/17 13:14

    中台灣教授力挺 林靜儀：公投若選擇錯誤 嚴重影響台灣

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播