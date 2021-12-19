反重啟核四「12％電力缺口怎麼補」 柯文哲嗆：投票不是投爽的

2021台北馬拉松19日開跑，台北市長柯文哲（中）應邀鳴槍，針對4大公投案回應媒體詢問表示，公投應要能務實解決問題，雖主張核四應「認賠殺出」，但12％電力缺口如何補足，「投票不是投爽的！」。（記者方賓照攝）

2021/12/19 11:25

〔記者鄭名翔／台北報導〕4大公投結果昨出爐，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁及重啟核四均「不同意」未通過，台北市長柯文哲昨晚在臉書嗆「新綠色威權更加強大」，今早受訪時再批，公投應要能務實解決問題，雖主張核四應「認賠殺出」，但包括投入的3000億該如何結帳、12％電力缺口如何補足等都待解方，「投票不是投爽的！」

柯文哲今早為台北馬拉松鳴槍起跑，再被問到4大公投議題，柯接續昨晚在臉書批「民進黨花了5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員」，今再強調「抱怨也沒用」，重申德國從1933年選出希特勒到2006年選出梅克爾，證明政治改變尚需時間。

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柯文哲表示，基於務實解決問題的立場，雖主張核四應「認賠殺出」，但必須面對投入的3000億該如和結帳、12%電力缺口如何補足等問題，民進黨政府若以2025非核家園為目標，包括核四與藻礁等都是連貫的能源問題，還包括產業政策如何發展，投完票問題仍未解決，「投票不是投爽的！」

柯文哲強調，公投重點不在於投票結果，而是在於如何善後，過去提出核四問題，包括12%的電力缺口如何補足、目前再生能源僅約6%，如何於2025年達到20%，此連專家都說不可能，若在資訊不充足的情況下，「投這個沒意義。」

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