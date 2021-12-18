趙少康：萊豬同意票比總統得票少400萬 民進黨有什麼好得意

趙少康今天深夜發臉書說，國民黨輸了，但民進黨也沒有贏，同意萊豬進口的413萬票也只有20.84％，更比蔡英文總統得票少了400萬票，民進黨又有什麼好得意的？（資料照）

2021/12/18 23:42

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投結果出爐，都沒過門檻，全遭否決，中廣董事長趙少康已呼籲不要找戰犯，深夜再發臉書說，國民黨輸了，但民進黨也沒有贏，同意萊豬進口的413萬票也只有20.84％，更比蔡英文總統得票少了400萬票，民進黨又有什麼好得意的？

趙少康說，對於鼓吹「四個同意」的國民黨，公投結果當然是輸了，但是鼓動「藍綠對決」的民進黨，費盡吃奶力氣，動員府院黨的所有資源，花大錢在各種媒體宣傳、耗巨資搭舞台搞群眾大會，祭出各級公職人員獎懲KPI，結果反公投的「四個不同意」也沒有一個跨越25％的門檻，如果他是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，也會暗自心驚。

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趙少康以反萊豬公投為例，反萊豬進口的有393萬6554票，佔所有投票權人口的19.86％，沒有通過門檻；同意萊豬進口有413萬1203票，佔20.84％，也沒有通過門檻，而且比通常民調民進黨基本盤的27％少了6％，更比蔡英文的總統得票，少了400萬票，民進黨又有什麼好得意的？

趙少康認為，民進黨贏在資源充沛加上下一心，集中火力打團體戰，國民黨輸在中央沒資源、諸侯又各自為政，盲目樂觀相信民調的差距，以為一定會贏，結果被嚴重逆轉。

他說，這次公投最讓人擔憂的是在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」，目的是要選民只看立場、不問是非，回歸基本盤，把中間選民趕走，讓台灣淪落到這種地步，真是一件很悲哀的事情。

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