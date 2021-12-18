反萊豬公投沒過 學者：給美方挺台人士更多籌碼

東吳大學政治系助理教授陳方隅說，美牛與美豬是美方最在意的貿易障礙，沒有之一，現在有了公投民意加持，美方挺台人士也更有籌碼要求別再延遲談判。（資料照）

2021/12/18 23:25

〔記者楊丞彧／台北報導〕四大公投中，被視為可能影響台美關係與經貿談判的「反萊豬公投」，與其他3案一樣都是不同意票高過同意票。對此，東吳大學政治系助理教授陳方隅說，美牛與美豬是美方最在意的貿易障礙，沒有之一，現在有了公投民意加持，美方挺台人士也更有籌碼要求美國貿易代表署（USTR）別再延遲談判，不但台美之間經貿談判可以談，甚至雙邊貿易協定（BTA）前期準備也可以來啟動。

陳方隅指出，過去十幾年在USTR的報告中，一再指責台灣的貿易有很多不是基於科學的障礙，第一項一定就是提美豬與美牛，這確實是美國十幾年來最在意的事情，沒有之一。此外，無論是美國官方的說法，或是美國智庫學者的說法，咸認這是台美經貿談判的障礙。雖然不是一開始談就會成，然而不拿掉這個障礙是根本無法開始談，而且先前USTR都不認為我方是可信賴夥伴。「反萊豬公投」不同意高於同意情況下，美方更有依據說服各方，USTR也沒有藉口可以再繼續延遲談判了。

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陳方隅也提到，蔡政府去年8月28日宣布即將開放萊豬進口之後，可以看見在9月、10月有一波聯邦參、眾議員寫信給USTR挺台，甚至有十多位內閣官員也都在推特表示樂見，對台灣終於移除了貿易障礙表示肯定。美國無論行政或是立法部門，確實都長期關注此議題，現在透過公投展現了民意，確實可能提供給支持台灣的人更多籌碼去說服。

對於反萊豬公投的結果與民調有所差距，陳方隅則認為，台灣人對於食安的憂慮確實存在，這樣的憂慮也是正確的，不過，國民黨到後期策略，訴諸於懲罰蔡英文與懲罰執政黨，變成對人不對事，但公投本質是對事不對人。國民黨的說服策略轉向仇恨動員與討厭民進黨的動員，是國民黨自己放棄針對議題論述，是策略的失敗。此外，民進黨與公民團體成功動員，包括訴諸台灣吃萊牛已久的事實，論述對台美關係以及CPTPP的可能影響，到工商團體與大老闆出面，也都有影響。

被問到美方在公投之後將如何看待國民黨？陳方隅引用台北市長柯文哲的名言，「那個已經沒用了」，他認為，國民黨現在與美方形同斷線，不但無法了解美方的想法，美方也不會把想法告訴國民黨。雖然國民黨將設立駐美代表處，但當全黨所做所為都瀰漫著反美氣氛，嘴巴說親美，仍很難讓人信服。

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