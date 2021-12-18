顏家警訊？中二選區四大公投「不同意票」略勝一籌

台中市四大公投投票率為42.12%，中二選區四大公投不同意高於同意。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/18 22:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕4大公投今天（18日）投票，台中市擁有公投投票權的人數達233萬多人，投票率42.12％，實際投票人數為98萬4607人，4個議案除了公投綁大選是同意票多於不同意票1356票，其他重啟核四、反萊豬及珍愛藻礁公投，都是不同意多於同意，備受關注的台中市立委第二選區，除了公投綁大選在沙鹿與龍井同意票分別略高於不同意18票及47票，其他都不同意票高於同意票，顯示出中二選區立委補選選情，對顏家並不利。

今天公投投票並不踴躍，因政策性議題投票，民眾多了一些時間圈票。

請繼續往下閱讀...

選舉結果為核四公投、反萊豬及珍愛藻礁不同意大同意，只有公投綁大選同意大於不同意。

其中核四重啟同意票為47萬4423票，不同意為50萬零786票，萊豬進口同意票48萬4612票，不同意49萬521票，珍愛藻礁同意票為47萬6279票，不同意為49萬8457票，唯一同意票大於不同意票為公投綁大選同意票為48萬8644，不同意為48萬7288票。

而中二選區沙鹿、烏日、大肚、龍井及霧峰五區，四大公投案，重啟核四、反萊豬及珍愛藻礁都是不同意大於同意票，在公投綁大選只有沙鹿及龍井同意高於不同意，沙鹿為1萬6480比1萬6462票，龍井為1萬3295票比1萬3248票，顏家在中二選情現警訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法