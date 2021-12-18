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    四個不同意完封 洪申翰：公投結果讓能源改革持續往前

    民進黨立委洪申翰。（資料照）

    民進黨立委洪申翰。（資料照）

    2021/12/18 20:27

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四項公投案開票結果出爐，四個不同意完勝同意，民進黨立委洪申翰今天直衝核四廠所在地新北市貢寮區關心投票結果，他表示，這次公投結果出來也是給執政黨再一次的授權，讓能源改革持續往前走，也再次確認反核四和非核家園的方向。

    全國性公民投票第17案至第20案今天舉行，分別為第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬」、第19案「公投綁大選」及第20案「三接遷建」，各地投開所在今天下午4時投票截止後立即開票，晚間8點多開票結束，4公投案不同意大於同意。

    民進黨立委洪申翰表示，公投結果代表這段時間大家把投下不同意的報告說明有了成果，希望國民黨不要再搞這種不負責任的公投，公投是人民的權利，但是這次國民黨對於公投案的不負責任大家都看在眼裡，很明顯的就是，國民黨推這幾個公投不是給人民更好的選擇，而是用極端對抗來削弱台灣社會力量。

    洪申翰指出，不同意大過同意，代表改革可以繼續往前，重啟核四這些年在台灣是持續爭議的問題，這次公投結果出來也是給執政黨再一次的授權，讓能源改革持續往前走，也再次確認反核四和非核家園的方向。

    洪申翰表示，三接提出的外推方案，人民再次授權執政黨把三接給做好，提出的外推方案有很多規劃希望都能落實，而能源改革還要繼續往下銜接的未來中長程的目標，包含能源轉型、2050年淨零碳排等等，也都是執政黨要繼續推動的部分。

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