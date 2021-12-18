萊豬公投被否決 南市養豬協會理事長：相信政府會把關食安

農委會主委陳吉仲再三保證落實食安把關、落實豬肉產地標示。（資料照）

2021/12/18 19:53

〔記者楊金城／台南報導〕反萊豬公投開票結果不成立，對於萊豬進口，台南市養豬協進會理事長曾勝誠今晚說，相信蔡政府會做好豬肉產地標示、把關食安，更相信國產豬肉的品質優於進口豬，對萊豬進口沒在怕。

蔡政府去年宣布開放萊豬進口後，台灣養豬產業照道理要反對進口豬肉，但豬農對萊豬進口的反對聲音微小。

請繼續往下閱讀...

曾勝誠說，這是因為蔡政府去年8月宣布進口萊豬後，農委會以百億基金輔導台灣養豬產業鍊更新設備、豬舍，更用心輔導產銷，養豬業更相信政府落實豬肉產地標示、嚴謹把關食安，讓台灣豬農有信心，不怕外國豬競爭。

曾勝誠說，蔡政府對非洲豬瘟防堵做的很好，保護台灣養豬產業，因此豬農支持也相信政府在開放萊豬後一定會做好食安把關、產地標示，讓消費者選擇。

曾勝誠強調，台灣產業經濟要發展，走向國際，開放進口依食安標準的萊豬勢在必行，而國產豬肉品質好，不怕外國豬，因進口豬肉大多用於加工品，政府做好食安把關、產地標示，今年1月開放美豬進口量都很少，貿易商也不敢進口，由此可證。

曾勝誠說，目前豬價在每公斤74元到76元間，還算合理，台灣在提升養豬、冷凍加工技術、產銷後，不擔心進口萊豬衝擊豬價。

國產豬肉的品質優於進口豬，對萊豬進口沒在怕。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法