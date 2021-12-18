為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    萊豬公投被否決 南市養豬協會理事長：相信政府會把關食安

    農委會主委陳吉仲再三保證落實食安把關、落實豬肉產地標示。（資料照）

    農委會主委陳吉仲再三保證落實食安把關、落實豬肉產地標示。（資料照）

    2021/12/18 19:53

    〔記者楊金城／台南報導〕反萊豬公投開票結果不成立，對於萊豬進口，台南市養豬協進會理事長曾勝誠今晚說，相信蔡政府會做好豬肉產地標示、把關食安，更相信國產豬肉的品質優於進口豬，對萊豬進口沒在怕。

    蔡政府去年宣布開放萊豬進口後，台灣養豬產業照道理要反對進口豬肉，但豬農對萊豬進口的反對聲音微小。

    曾勝誠說，這是因為蔡政府去年8月宣布進口萊豬後，農委會以百億基金輔導台灣養豬產業鍊更新設備、豬舍，更用心輔導產銷，養豬業更相信政府落實豬肉產地標示、嚴謹把關食安，讓台灣豬農有信心，不怕外國豬競爭。

    曾勝誠說，蔡政府對非洲豬瘟防堵做的很好，保護台灣養豬產業，因此豬農支持也相信政府在開放萊豬後一定會做好食安把關、產地標示，讓消費者選擇。

    曾勝誠強調，台灣產業經濟要發展，走向國際，開放進口依食安標準的萊豬勢在必行，而國產豬肉品質好，不怕外國豬，因進口豬肉大多用於加工品，政府做好食安把關、產地標示，今年1月開放美豬進口量都很少，貿易商也不敢進口，由此可證。

    曾勝誠說，目前豬價在每公斤74元到76元間，還算合理，台灣在提升養豬、冷凍加工技術、產銷後，不擔心進口萊豬衝擊豬價。

    國產豬肉的品質優於進口豬，對萊豬進口沒在怕。（資料照）

    國產豬肉的品質優於進口豬，對萊豬進口沒在怕。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投結果出爐 台南不同意票數得票率全國第一
    2021/12/18 20:42

    公投結果出爐 台南不同意票數得票率全國第一
    重啟核四公投未通過：同意票3,804,755 不同意票4,262,451
    2021/12/18 20:31

    重啟核四公投未通過：同意票3,804,755 不同意票4,262,451

    2021臺北文創天空創意節「解邊界」
    四大公投國民黨全軍覆沒 蔣萬安：沒有相互指責的本錢
    2021/12/18 19:47

    四大公投國民黨全軍覆沒 蔣萬安：沒有相互指責的本錢
    公投日違規達42件 警政署：撕毀選票15件最多
    2021/12/18 19:46

    公投日違規達42件 警政署：撕毀選票15件最多

    天冷奪命危機！專家授方法遠離威脅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播